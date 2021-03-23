【本報訊】公屋供應不足，基層市民被迫租住劏房，更面對業主大幅加租及濫收水電費。政府成立的「劏房租務管制研究工作小組」今召開最後一次會議。本報獲悉，小組將向政府建議日後出租的劏房、天台屋甚至工廈劏房等，須設立「2+2標準租約」，即業主首兩年不能加租，其間若業主中止租約，須向租客賠償，租客往後兩年可優先續租；標準租約亦會列明業主不可濫收水電費。

政府去年4月成立劏房租務管制研究工作小組。本報獲悉，小組已就劏房等分間單位的租務管制訂出最後方案，包括向政府建議日後所有出租的分間單位，包括劏房、天台屋，甚至工廈劏房等，需設立2+2標準租約，即業主首兩年不能加租，其間若業主突然中止租約，須向租客賠償；但若租客首兩年獲編配公屋或其他原因退租，則毋須向業主賠償。至於其後兩年，業主與租客續租時可加租，但原租客有優先續租權。

往後最多加15%

過往不時有業主大幅加租，消息指小組不建議設立起始租金，但建議參考官方數字，加租幅度不可以高於有關水平，並設租金封頂機制，上限為15%。舉例若官方數字顯示租金水平加幅為5%，業主與租客續租時，租金加幅不可高於5%，但若官方數字顯示租金水平加幅為20%，業主亦只可加租至15%，封頂機制類似公屋租金調整機制。

消息指，標準租約會列明業主不可以濫收水電費，收費水平不能高於電費單或水費單。

消息指，小組今早召開最後一次會議後，月底前會向政府提交最終報告，以便政府在今個立法年度向立法會提交劏房租務管制條例草案，以及修改《業主與租客（綜合）條例》，但何時實施新例，則要視乎立法會的審議進度。

對於有團體批評租務管制若不設起始租金，形同虛設。消息指不設起始租金，是不希望干預自由市場運作，強調設2+2標準租約可最少保障租客首兩年不加租，亦有優先續租權，盼劏房戶四年內可上公屋。

林鄭向建制派「鬆章」

租金管制問題爭議多年，林鄭月娥為向建制派「鬆章」，最終不惜打倒昨日的我，由堅決反對租管改為立法管制劏房租金。翻查資料，隨着私樓租金飆升，社區組織協會2011年已力促政府重訂租務管制，惟當局以租管或降低業主出租單位意欲由堅拒實施。2017年林鄭上任特首時仍拒絕推行租管，2018年更直指租管會減少出租單位供應，揚言「在整體香港樓房不足的情況下，保持樓宇單位可以出租都是我們需要考慮的因素」。惟隨着建制派壟斷立法會，林鄭亦要「買佢怕」，好讓建制派在日後的選舉中可以高舉「成功爭取規管劏房租金」攞分。