【本報訊】中共喉舌連日批鬥M+博物館及希克藏品，有指M+已決定年底開幕時收起藝術家艾未未四幅攝影作品。特首林鄭月娥昨被問及事件時未能直接回應，僅稱若有文化工作與國安法有衝突，一定會嚴肅處理，她信任西九文化區管理局董事局主席唐英年一定可將工作把握得非常好。唐英年亦模稜兩可稱，西九文化區管理局會遵守《基本法》及國安法，年底的開幕展覽亦會嚴守法律。有藝術家指兩人只是重申說法，但寒蟬效應已出現。

稱文化工作倘涉國安嚴肅處理

林鄭昨出席行政會議前被傳媒查詢，M+博物館是否有展品違反國安法；艾未未在天安門舉中指相片或希克作品是否不能夠展出；用政治角度審查藝術品是否嚴重打擊M+在國際的聲譽，令人覺得在港沒創作自由，林鄭未能直接回答，僅稱若有文化工作與國安法有衝突，一定會嚴肅處理。她隨後把責任卸給前上司、西九文化區管理局董事局主席唐英年，稱對方曾任政務司長，親自促成M+博物館的大型捐贈，亦是政協常委，「對唐先生有百分百信任，一定可將工作把握得非常好」。

唐英年其後發聲明，仍未能釋除公眾疑慮，僅稱西九文化區管理局必定會秉持法律，遵守《基本法》、香港特區法律和香港國安法，而M+策展團隊在籌劃年底的開幕展覽時亦會嚴守法律。

《大公報》昨以頭版及A2版繼續批鬥M+博物館，以「M+燒公帑 天價偽術品你識欣賞咩？」為題，批評M+在2014年以1,500萬元買下一個「壽司吧」，形容為「東京壽司店的舊裝修」。參考M+資料，該作品是20世紀日本家具及室內設計師倉俁史朗於1988年設計的《清友壽司吧》。

藝發局視覺藝術小組主席陳錦成指，林鄭和唐英年只是重申說法，不感意外，「個個都要守法㗎啦，（政府）一路都係咁講，但最擔心嘅係寒蟬效應已經出現咗」，兩人說法不會解除藝術家及策展人疑慮。對於官媒質疑藝術品價值，他指不應憑空討論藝術品的交易價，應提出理據，亦可參考其最新市價，「亦係投資嚟，升咗咪值囉」。