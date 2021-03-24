元朗721白衣人涉暴動案，第六被告「飛天南」吳偉南繼續自辯。飛天南昨供稱知道同案被告鄧懷琛是村民，惟今日一度改口指不確定鄧是否村民。他及後在控方質疑下，再改稱知道鄧是村民，但不知他來自何村，又自言當晚沒與鄧交談。控方播片指村民與群眾對峙期間，吳一度用左手拍鄧的左上臂，鄧回頭看着吳，二人對望並有交談。惟吳堅持沒與鄧交談，又否認與鄧相識。

第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）接受主控周天行的盤問，聲量較主問時響亮。惟他頻頻望向他的代表大狀，遭周多次提醒作供時要看着他，「你可唔可以望住我，唔好望住你嗰辯方大律師」。

控方引用片段，詢問吳是否認識身旁被指稱為第五被告鄧懷琛、身穿「波點衫」的男子，吳表示不認識，亦不確定鄧是否村民。控方質疑，吳於主問時說知道鄧是村民，吳再重申不認識，又突然高聲謂：「所以我講畀你聽……」隨後開始逐個讀出畫面中村民的全名，自言與他們「由細玩到大」。

吳稱他認識的在場村民有約10人，及後再改稱知道鄧是村民，但不知來自何村。控方貿疑吳如不認識鄧，如何作出辨認，吳謂：「喺我後面就係村民㗎啦。」又自言整晚都沒與鄧交談。

控方播片指雙方對峙期間，吳一度用左手拍鄧的左上臂，鄧回頭看着吳，二人對望並有交談。吳辯稱：「望邊度我就唔知，我都係轉身走㗎咋。」他不同意與鄧有交談，又否認與鄧相識。

吳昨供稱有一位名叫「Kitty姨」的村民告訴他指群眾要「拆祠堂」。控方問吳有否向對面群眾了解事件，吳表示有，但稱對方隨即「壓」向他，他根本沒機會查問。控方聞言質疑謂：「咁即係冇了解？」吳最終承認，他在沒理解事件的情況下叫群眾離開。控方續指，吳根本從沒與「Kitty姨」交談，吳不同意，並高聲謂：「你唔係我呀嘛！」

吳亦多度否認曾經用手推開群眾，僅稱只是身體有接觸，「佢掂唔到我，我咪掂唔到佢囉」。及後吳改稱是「戽（音：富）」開對方，並在證人台上示範用雙手向前撥。法官葉佐文以及吳的代表大狀均表示不懂寫「戽」字，葉官只好要求大狀查字後在結案陳詞中補回。

九旬老人持傘向前方人士施襲 吳：佢打錯咗

控方指，吳供稱現場群眾曾向他「壓埋嚟」，但現場片段顯示群眾正在離開，並沒有湧向他；吳不同意。控方又指，片段顯示一名身穿白色背心的九旬老人，正持傘向前方人士施襲。吳表示，他認識該名為「遠叔（譯音）」的老人，其全名是「黃遠」，但他不知確實寫法。吳指，被「遠叔」打中的人士也是村民，坦言「佢打錯咗」。

控方又質疑，吳供稱案發時從沒有打人、僅打過水馬，但片段顯示他當時曾用木棍「兜頭」打中一名戴橙色頭盔人士的頭部，該名人士隨即抱頭倒下。吳不同意，稱「佢捉住個頭盔啫」。控方指出，該人倒地時抱著頭盔連頭部；吳則稱看不到。但他同意，該名人士手上沒武器，亦沒向他施襲。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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