【虐殺女童案】

【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審。否認謀殺的生父昨續自辯，透露與女兒玩「飛高高」遊戲時，妻子在旁指示：「將佢個頭撞向天花板！」他一度回答「收到」，但見女兒害怕後他已立即停手。控方質疑他謊話連篇，指他必定知道女兒撞到頭，又指連其妻子的親生女兒都供稱兩兄妹「成日俾爸爸媽媽打」，被告聞言稱：「估唔到佢只記得我打佢哋嘅畫面，而唔係帶佢哋玩嘅畫面。」

案發於2017年8月至2018年1月，首、次被告分別是女童Z及男童X的親父及繼母，兩人均否認謀殺Z。

控方昨盤問男被告，他供稱一對子女經常說謊，但次被告的親生女兒Y為人誠實，是否代表Y向警方錄取的口供屬事實。被告回應指Y有誇大，但大部份口供均是事實。對於Y供稱Z離世前一天，曾遭父親拋上天花板11至12次，當中7至8次曾發出「碰碰碰」聲音，被告指Y誇大次數，過程亦沒發出聲響。控方追問被告，既然他不知道Z的頭部是否撞到天花板，為何肯定沒聲響，被告稱若過程有聲響，他才會知道撞到Z。控方直指被告說謊，被告否認。

辯稱死者感害怕已收手

控方指，Y曾供稱Z玩「飛高高」時表示「好驚」，被告解釋稱當知道Z害怕時已經停手；但控方追問指，X的說法剛好相反，指父親沒理會Z，「咁係咪X同Y都誇大」。被告指當時妻子要求將Z撞至天花板，他有回答「收到」，但因Z被拋時感到害怕，故他立即停手。

被告承認目睹女兒玩「扮超人」時害怕及顫抖，控方問他：「Z求你唔好玩飛高高，點解仲要玩扮超人？」被告則謂所有遊戲完結後，Z才有顫抖害怕等情況。控方其後直指被告大話連篇，被告否認。控方再質問被告，在寒冷的1月份讓Z睡地板對她有甚麼好處，被告答是懲罰Z沒洗澡。

控方再指，當Y被問及X、Z兩兄妹的生活狀況時，Y立即答「成日俾爸爸媽媽打」。被告稱或許Y對被打的畫面印象較深，「估唔到佢只記得我打佢哋嘅畫面，而唔係帶佢哋玩嘅畫面」。對於Y供稱兩兄妹經常被打，「隔日打」，被告否認，指「冇咁誇張」，稱子女乖巧時不會被打。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20