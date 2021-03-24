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港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲為報道前年721白衣人事件而進行車牌查冊，遭控告虛報查冊用途，案件今在西九龍法院審訊。蔡否認兩項控罪。主控稱經控辯雙方商討，控方只需呈交兩份運輸署職員的證人供詞，不需傳召任何證人。

蔡玉玲由資深大律師陳政龍代表，律政司則由署理高級助理刑事檢控專員劉德偉代表。案件由主任裁判官徐綺薇審理。

蔡玉玲被控兩項「為著取得道路交通條件下的證明書，明知而作出要項上的虛假陳述」罪，根據《道路交通條例》可處罰款5,000元和監禁6個月。港台目前暫停蔡的《鏗鏘集》職務。

控罪詳情指，蔡玉玲於去年5月17日及6月10日在香港，為取得同一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，表示申請證明書以作與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

【案件編號：WKCC4075/20】

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