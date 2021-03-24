港澳兩地今早突然叫停接種BioNTech復必泰疫苗。港府早上10時發出公告指，由於批號為「210102」的疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵，現階段在調查期間為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為「210102」的疫苗產品，本港另一批號為「210104」的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。各社區疫苗接種中心即日起暫停接種BioNTech復必泰疫苗，直至另行通知。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍上周四曾到中山紀念公園體育館接種BioNTech復必泰疫苗，他今日透露當日所接種的為涉事問題批次，但暫未感到不適。

黃傑龍上周四（18日）與78歲爸爸一同接種BioNTech復必泰疫苗，同屬涉事「210102」的批次。他接受《蘋果》電話訪問時表示，只是疫苗包裝出問題，而且他已接種疫苗近一星期，也沒有感到不適，故不太擔心，笑稱「覺得有啲搞笑，六合彩又唔見我中」。他又提到，幾名接種BioNTech復必泰疫苗的朋友，與他一樣接種同一批次，「懷疑絕大部份人，甚至全部人都係同一批次」。他透露，他的爸爸今早看到新聞後有擔憂，先後兩次致電予他查詢，而他有向其父解釋情況，「佢（爸爸）都好豁達， 唔打都打咗」。

笑言「洗濕咗頭」促政府盡快交代第二針安排

他相信政府有引入另一批次疫苗，故會繼續打第二針，笑言「正所謂洗濕咗頭，要打埋第二針」。他稱，最關注接種第二針的時間會否因而延誤，未能在相隔21日後接種第二針，直言政府應盡快交代，例如包裝問題會否影響疫苗效用、另一批次疫苗是否適合接種等，「如果佢有（另一批次疫苗），應該即刻拎出嚟，咁1、2日都可以恢復接種，所以不太擔心」。

林瑞華上周曾打BioNTech 批政府製不必要恐慌

香港中小企食店聯盟召集人、一日三餐老闆林瑞華上周二（16日）接種BioNTech復必泰疫苗，他稱需再翻查針卡的資料，未確定是否接種同一批次，而他接種後，身體沒有嚴重不適，所以不太擔心。他指出，政府應盡快解釋疫苗包裝問題會否影響疫苗質素、有效性等，並逐一通知接種同一批次疫苗的市民，跟進他們情況。

他批評，政府沒有詳細向公眾解釋，突然叫停接種BioNTech復必泰，如同製造不必要恐慌，「 （畀人觀感）等啲人擔心復必泰多過擔心科興，希望打疫苗嘅人，可以轉去打科興。」他表示，下月6日須打第二針，相關事件暫沒有影響打第二針的決定，「冇可能做一半唔做一半，之前嗰針咪白打。」

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