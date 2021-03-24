去年5月市民在各區發起遊行，抗議政府強推港區國安法，其間有中年婦在天后清理路障時，遭示威者「私了」，當中一名16歲男學生被指兩度踢向婦人。涉案男學生今在區域法院承認暴動罪，至於另一項傷人罪則獲控方同意不作起訴，留在法庭存檔。法官姚勳智明言案情相當嚴重，很大機會判監，但基於被告年輕，遂將案件押後至下月16日判刑，其間先為被告索取背景報告。

現年17歲的黃姓被告今承認於去年5月24日在天后興發街與琉璃街交界參與暴動。辯方求情指，沒證據顯示被告認識其他施襲者，建議法庭一併索取勞教及更生中心報告。惟姚官表示，就案情而言並不適合。

辯方又呈上被告親自撰寫給事主X的道歉信，指雖然控方沒有要求賠償，但被告願意扣除其1,000元擔保金，以支付予X作為賠償。惟控方表示，X並沒要求賠償。法官要求控方先了解X的想法，下次判刑時再向法庭報告。

案情指，當日事主X從天后住所獨自步行往灣仔工作地點，沿途看見示威者架設路障阻塞興發街3條行車線，遂移走路障以疏導交通。惟包括被告在內的一行六名示威者，再次架設路障，致交通癱瘓。當X嘗試再次移除路障時，即遭該群示威者包圍，並問她「想點」，X回應謂：「我搬開啲嘢囉。」

雙方爭持期間，一名女子用竹枝打X的臉部一下，並將X推倒地上。另一人揮拳打X的腹部，被告則腳踢X身體兩次。由於X阻止上述施襲女子逃走，該群示威者遂徒手襲擊她一分鐘。及後有人突然大叫「警察」，施襲者遂四散離開，X尾隨被告，最終在附近街道截獲被告。警員6598隨即到場拘捕被告。

其後X被送往律敦治醫院院治理，經診斷後發現其下唇瘀傷及紅腫、右肘擦傷、右臀觸痛及擦傷等。同年5月31日，X因持續嘔吐及頭痛，再到醫院求診，並注射了破傷風疫苗。

案發時，被告身穿黑色T恤、黑色外套、黑色長褲及黑鞋，戴有一對勞工手套。公開媒體影像拍攝到被告曾腳踢X的身體兩次，而當X遭其餘3名被通緝人士襲擊時，被告拿著一個三角形路牌在X身旁徘徊。

【案件編號：DCCC695/20】

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