先後有多名市民接種武漢肺炎疫苗後身體不適甚至死亡，BioNTech復必泰疫苗因藥瓶有瑕疵，今日更臨急叫停。食物及衞生局局長陳肇始在立法會回應議員質詢時，死撐沒有證據質疑科興和BioNTech復必泰疫苗的安全性，又稱兩款疫苗是有效兼具品質保證。熱血公民鄭松泰炮轟當局訊息混亂，「你係咪想嚇死市民」；民建聯蔣麗芸更質疑BioNTech復必泰聲稱涉事批次沒有安全風險，「冇安全風險佢做乜要通知你呢？」

政府上月底開展武漢肺炎疫苗接種計劃，至今有逾40萬名市民接種第一劑疫苗，惟有多名市民在接種疫苗後身體不適甚至死亡。熱血公民議員鄭松泰今日在立法會質詢當局，會否促請科興盡快在醫學期刊刊登該疫苗第三期臨床研究數據，或以其他方式公開有關數據，而專家委員會亦有否研究，因應甚麼情況下需暫停疫苗接種計劃，以待重新評估接種疫苗的利弊。

食衞局局長陳肇始回應指，科興向冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會提交資料，包括向世界衞生組織及國家藥品監督管理局提供第一及第二期臨床測試資料，以及在巴西、印尼及土耳其進行第三期臨床測試資料文件，並經過委員會參照世衞指引和要求作檢視和評核，有關評估不遜於國際期刊的評審，又重申目前為止沒有一宗死亡個案與接種疫苗有因果關係。

鄭松泰批評，復必泰疫苗因批次出問題，今日突然暫停接種，但局方在會議前，仍無法知悉有多少名接種該批次疫苗的市民受影響，「喺呢一刻個訊息依然混亂到大家都唔知點算，有冇影響？有冇危險？點樣處理？第二針點算？好多好多問題」。他要求局方今日向已接種BioNTech復必泰疫苗的市民交代有沒有風險，「呢一刻應該做啲乜？你係咪想嚇死市民」。

未知復星調查何時完成

陳肇始表示，今日收到BioNTech復必泰疫苗所屬的復星實業書面通知，指批號「210102」的疫苗因藥瓶封蓋包裝有瑕疵，因需作調查，故暫停接種，目前未有發現有安全有風險，但沒有交代有多少名市民接種涉事批號的疫苗。陳又指，復必泰另一批號「210104」的疫苗亦暫停接種，屬預防性措施，以確保安全，如預約接種復必泰疫苗的市民則毋須前往接種中心。

陳肇始承認，現時未知復星實業的調查何時完成，目前衞生署正與復星實業召開緊急會議，進一步了解及跟進事件，局方會盡快向市民交代。

蔣麗芸質疑當局QC

另一議員陳健波指，接種事故越多，越令市民猶豫，政府公佈數字不能隱瞞。民建聯議員蔣麗芸則指，今次BioNTech復必泰疫苗有問題的批次，因瓶蓋「歪咗」，質疑會否影響疫苗溫度的穩定性，又指為何當局沒有做品質控制（QC），「我哋收貨一定要有QC，瓶蓋歪咗我諗肉眼都睇到」。她又質疑，復星實業通知當局指涉事批次沒有安全風險，「冇安全風險點解佢做乜要通知你呢？」

蔣麗芸指，涉事批號的製造日期較前，估計有10多萬人已接種，「大家都諗緊會唔會有事」。她又批評，澳門政府早上8時多發佈消息，叫停接種復必泰疫苗，「點解我哋係睇到澳門嘅新聞，我哋先知，我哋反應可能真係慢咗」。陳肇始回應指，當局在疫苗驗貨、運送及儲存等都有嚴謹程序，又指當局未出新聞公告前，已跟有關疫苗供應商聯繫。

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