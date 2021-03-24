立法會在內地學者稱為「忠誠的廢物」的建制派議員主導下，今早11時一開會即不夠法定人數，要由立法會主席梁君彥鳴鐘召回議員，近5分鐘才夠法定人數開會。雖然近日全無傳媒經驗的新任廣播處長李百全無預告下突然抽起多個港台節目，做法備受非議，但建制派議員未「收貨」，新民黨容海恩今日透過口頭質詢，要求商經局局長邱騰華交代如何落實港台的管治及管理專責小組提交的《檢討報告》，以及會否因《國安法》實施，修改港台內部的《節目製作人員守則》，以免港台成為「『反中亂港』的溫床」。

邱騰華會上回應稱，港台已開始落實《檢討報告》的工作，優化編輯管理和定立更清晰的編輯流程，以及改善處理投訴機制。他又指，就加強編輯管治的建議，港台內部近日已引入新的編輯機制，由廣播處長及港台高層人員組成「編輯會議」，負責確保節目符合《港台約章》和《節目製作人員守則》要求。

正製作新節目講國安法大灣區「國家風光」

邱亦指，港台為了加強港人對國民身份的認同感和對國家安全的認識，近期正製作一些新節目，闡述中國過去近百年的近代歷史，同時亦正製作節目解說《國安法》的條文內容，未來一年亦會籌備一些介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等節目。他指，港台和港台員工就如一般巿民，要遵守香港法律，故認為無須因應新訂立的《國安法》，修改《港台約章》。

建制派大讚李百全整頓港台 續狙擊節目內容

民建聯劉國勳會上大讚近日全力整治港台的李百全，指他「願意承擔起作為總編輯的職責，針對製作節目負起一啲審查嘅責任，以免偏離咗約章嘅規定同要求」，並指港台不應只將責任放在李百全一人身上，問及邱騰華未來會再向李百全提供甚麼支援。邱騰華則指，當局並無將責任只放在李百全一人身上，「改善」港台的工作亦不只由李百全一人做，「佢（李百全）係必須連同成個管理層、製作人員同整個港台一齊去做呢個工作」。

建制派「班長」廖長江會上亦批評港台節目「偏頗」，認為面對香港社會和政治環境的巨大變化下，政府應重新思考和確立港台的定位，並質疑現時改革只能在行政管理上起「修修補補」作用，未能回應「大眾」期望。邱騰華則指，廖長江指港台只改善行政管理說法「並唔係事實」，並指港台已就編輯管理方面作出改善，並指現時存在不是港台的「定位」問題，而是港台如何履行《港台約章》的問題，「我哋會循呢個方面去做」。

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