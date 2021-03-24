網民去年5月10日發起「母親節行街」，約有40人在旺角街頭聚集，遭警方警告要求離開。其間在場的西廚學徒突然大叫：「黑警！X你老母！」又向警方舉中指，惹來其他人叫囂，有人向警方投擲水樽。警員制服涉案學徒，並在其背囊搜出一支雷射筆。學徒今承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，辯方稱被告受社會氣氛影響而犯案，裁判官則指被告行為鼓動及煽動他人，押後判刑。

22歲被告方佐瑋另被控參與受禁羣組聚集及未有依規定出示身份證明文件兩罪，今獲控方不提證供起訴。被告另因去年5月6日在天水圍「私了」在場拍攝的七旬婦人，早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪 ，去年12月被判監8個月，預計今年5月1日出獄。

案情透露，網上有人發起「母親節行街」，號召市民去年5月1日到商場或上街，不時有人用擴音器大叫「五大訴求，缺一不可」等口號，當晚有約60人在旺角豉油街及通菜街聚集，警方拉起封鎖線。警方相信人群違反限聚令，十度警告人群離開，聚集人數其後減少至30至40人。

此時突有一把男聲大叫「黑警！X你老母」，警員發現是被告大叫，及後被告再叫「黑警！X你老母」，並向警員豎起中指。其他人見狀紛紛仿效及叫囂，亦有人投擲水樽。警員追逐被告7至8米後將他制服，搜出V煞面具、過濾罐及雷射筆。

辯方求情時稱，被告自小父母離異，由祖母撫養成人，惟祖母3年前去世。被告自小患有讀寫障礙，三度重讀中一均未能升讀中二，即使轉讀特殊學校，亦未能追上進度，故放棄學業，投身社會工作，現時為西廚學徒。

辯方指被告早前另涉一宗襲擊案，該案與本案都是因社會氣氛而起，現時社會氣氛已改變，而本案亦非同類案件中最嚴重類別，被告更非有預謀犯案。辯方呈上十多封求情信，均指被告本性善良，犯案並非其本性，望能輕判。

主任裁判官嚴舜儀則指，從被告帶同的裝備可見，被告是有備而來，預計警方會使用催淚煙；而被告的挑釁行為亦鼓動、煽動及激使他人犯法。嚴官需時考慮判刑，押後至本月26日，其間被告須還柙候判。

同案另一被告劉曉峰（25歲）則否認參與非法集結及在公眾地方管有雷射筆兩罪，押後至5月10日開審。

【案件編號：KCCC2822/20】

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