尼泊爾裔的Gurung Indra Judy在武肺疫情發生後，在尖東及京士柏選區議員朱子洛辦公室任兼職議員助理，由於她懂得英文、尼泊爾文、印度語、烏都語和少許中文，所以在疫潮初期，除了落區派防疫包、宣傳單張，也會拍片以不同語言講解防疫資訊，更重要的是，她會協助朱子洛把最新確診資訊繙譯成不同語言，令區內少數族裔街坊更快掌握資訊。即使現時政府的防疫網站有少數族裔語言，但記者會和封區等最新資訊都只是中英文，而且多數英文版本還會稍遲出現，何況不少尼泊爾中老年人根本不懂英文。

繙譯員欠奉 與族人難溝通

47歲的Judy早在1996年來港做生意，後來因為生意失敗，2017年起，她轉為在不同的社福機構工作，是油尖旺區地膽，2019年反送中運動發生，她自言流了無數眼淚，為政府漠視市民聲音而感到傷痛，Judy回想，時任民陣召集人岑子杰遭到南亞裔襲擊，又有人傳言要到重慶大廈生事，她馬上聯絡相熟的團體和社工，向商戶講解事件，又向遊行人士派水，成功connect少數族裔與本地人。

後來她加入了時任立法會議員黃碧雲的辦公室工作，疫症發生後改為任民主派朱子洛區議員的助理，專門負責少數族裔權益。「因為當時政府為少數族裔提供的防疫資訊十分不足，我的同鄉都感到好混亂，他們會因為我做過NGO而不斷問我，不過我也未必所有都能解答，於是便想加入區議員辦公室工作，應可以為少數族裔取得更準確的資訊。」Judy說。

朱子洛解釋，整個油尖旺約有20,000多名尼泊爾人，他們主要是啹喀兵的後代，較少接受本地正規教育，從事保安、建築地盤工人等工作，因為經濟條件一般，居住環境相對較差的劏房。他認為過往少數族裔團體係政府統戰對象，但反送中事件後，少數族裔多了自覺要參與社區活動，Judy懂得多種少數族裔語言，正好幫忙向相關群體轉達社福政策，更深入處理求助個案。

雖然是兼職，但Judy的工作相當忙碌，最近她便忙着為確診的少數族裔街坊申請政府發放的5,000元確診恩恤津貼，「好多尼泊爾人聽聞有此計劃，但不知如何申請，他們完成隔離後來找我幫忙，這其實應由醫院、社工處理，不過社工說自己不懂尼泊爾文，便着我陪同他們到醫院，但我只有一個人」，她認為政府應增聘兼職繙譯員處理。

她說早前有入住隔離營的少數族裔人士，因為營內無法上網，加上不懂英文而找她幫忙，「因為她要幫孩子上網交功課，卻沒有網絡，民政總署輾轉給了我三個電話號碼，我打到第三個電話時，職員才告訴我，他只負責營內食物，不負責上網服務。」Judy大感無奈。

求助者眾 為失業者申請支援

Judy最近接到的求助個案越來越多，因為很多少數族裔本身從事餐飲及酒店業工作，疫潮下旅遊業及酒店業萎縮，導致出現裁員潮。

早前，記者跟隨Judy探訪其中一位求助者，她是一位育有3歲及5歲女兒的尼泊爾裔媽媽Senora。Senora一家住在一間約200多呎的套房，她開門迎接Judy，說不了數句便忍不住拭淚，Senora已來港17年，曾在蘭桂坊的餐廳工作，練得一口流利英文，以往她與丈夫都有工作，收入還算不錯，還能請外傭照顧孩子。可是去年疫情發生後，餐廳結業，Senora和丈夫相繼被裁員，她曾找同類工作，可是兩個月前再被裁員，其丈夫因為外遇而與她分開，剛好外傭的簽證已完結並離港，在香港沒有親人可幫忙照顧女兒，她需獨力照顧，難以找新工作，積蓄只剩下萬多元，連餵飽女兒也有困難。

Judy說，像Senora這樣因餐廳結業而失業情況越來越多，惟有為她申請食物銀行，以解燃眉之急，之後再申請綜援或者其他金錢援助，「每日聽他們訴苦，我也會很傷心，但我不能跟她們一起哭，他們來找我，是希望我提供協助，我要利用我的專業去幫助他們」。