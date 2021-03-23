官媒大力推許中國外交官在中美會談中發狠話，挑動中國民族主義情緒一片沸騰，楊潔篪說的「中國人不吃這一套」「美國沒有資格居高臨下同中國說話」「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎」在各地電視台重複播放，並製成T恤廣為宣傳。

中共自建政以來，所有的外交官，哪怕是文革時期，也從來沒有這樣在外交談判中罵街的，更不會當面把對方叫作「洋人」。在特朗普時代對中國採取一連串的杯葛、反制、制裁、排擠措施，中國在與美國進行各次貿易談判中，仍然和顏悅色。到拜登上場，怎麼反而擺出兇巴巴的姿態呢？倘若這次中國的對手不是布林肯，而是蓬佩奧，他們會這樣講話嗎？而蓬佩奧的回應又會是布林肯那樣嗎？

兩個問題的答案都是：一定不會。

對楊潔篪指美國歧視黑人，布林肯示弱地表示美國「明白自己不完美、會犯錯，但也會修正」。這句話不對，因為美國沒有歧視黑人的法律和制度。若根據蓬佩奧表示對中國「不聽其言，只觀其行」的做法，他很可能站起來就走，然後作出進一步的制裁、脫鉤行動。或者如蓬佩奧事後所表示的：「我會反問他們對這個世界做了甚麼，武漢肺炎帶走了數以百萬計性命，數以十億計的財富。」

中國在拜登新政府面前，突然擺臭臉，不是因為拜登對中國更強硬、抵制力度更強，而是相反，是拜登軟弱，於是中國認為可欺。

民調顯示，美國有73%的人對中國反感，拜登政府回應民意，表面上會講些正義凜然的話。但在具體行動上，拜登推遲對中國軍企投資禁令生效期、暫停TikTok禁令、禁止官員使用「中國病毒」一詞；拜登在同習近平通話後，對電視台表示，「（美國總統）不用開聲反對」中方在香港、新疆和台灣的行動，又稱「在文化上，每個國家及其領導人都遵循不同的規範。」

以包容不同文化來模糊有或沒有政治權利的根本差別，於是楊潔篪找到左膠的軟肋了，他說，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」。但他又說，「美國的民主不僅要由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算。」只是中國的民主卻不是由世界人民的普世價值來衡量，而是中國一家說了算。

中國當然也看到拜登政府改變了對待伊朗的手法、重返《巴黎氣候協定》和重返世衞，於是楊潔篪說，國際秩序是以聯合國為核心的秩序，不是小部份國家自己鼓吹的秩序。聯合國及其有關組織，在掌權者與中國有利益勾連的多數非文明國家把持下，是怎樣的秩序，從世衞、人權理事會的組成可見一斑。

作為進步主義的美國民主黨，關心的是內政，外交方面是完全不關心美國是否領導世界和穩定世界，是否要防阻獨裁國家的擴張。他們認為美國應該別去惹中國，認為不管新冠肺炎是否源起中國，都不應稱為「中國肺炎」，以免激起美國境內對亞裔的種族歧視。中美會談前，《紐約時報》3月19日刊出Ian Johnson文章，呼籲拜登政府向中國遞出橄欖枝，包括取消遏制孔子學院、恢復對中共黨員的簽證、恢復中共新聞機構駐美、重開侯斯頓中領館等。

這些示弱的言論與行動，是促使中國外交官向美國發狠話的原因。中國受特朗普政府的氣，已經憋好久啦，豈能不出口氣！使人擔心的是，這種欺軟怕硬的狠話，會否因為對美國軟弱的估計，而發展為軍事冒險行動。

19日蓬佩奧在推特寫道：實力嚇阻壞人，軟弱招致戰爭。台海戰爭或朝鮮重啟核武器的風險都增加了。

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李怡