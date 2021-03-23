【公僕襲警案】

【本報訊】前年8.31事件兩個月，多名便裝蒙面反黑組警員晚上在旺角警署對面截查途人，有身穿黑衫的公務員被指反抗，遭多人按在地上制服，及後被搜出萬用刀。公務員被控襲警及管有非法用途工具罪受審。首先發現被告的警署警長承認沒有將為何懷疑被告，及被告將警員撞至後退等事件記錄在記事冊，理由是「唔記得寫」，否認參考其他警員口供後補充。

否認蒙面執勤扮示威者

首先發現被告蕭志成（29歲）的警署警長梁世昌供稱，前年10月31日與十多名反黑組探員到中資店舖巡邏，返回警署途中發現全身黑衫、胸前掛有泳鏡的被告站在一大廈的隱蔽處，不時向對面的旺角警署及途人張望。梁世昌上前稱「警察咪郁」，被告隨即跑走並衝向另一名警員，瞬即被警員按在地上制服。

辯方問為何警員要蒙面示人，梁世昌指當時蒙面法已經實施，警員因應不同需要喬裝執勤，有警員作蒙面打扮，惟梁忘記自己有否蒙面。辯方追問：「扮乜嘢？」梁稱：「市民囉。」但他否認假扮示威者。

辯方再指，梁世昌的警員記事冊內並沒有記下被告如何引起懷疑，亦沒有記下被告胸前掛泳鏡及將警員撞至後退等事件，梁直認「冇寫到」及「唔記得寫」。至於為何半年後提交口供卻有寫下，梁聲稱事發後兩天開始間斷地寫下口供。

報稱受襲的警員15625賴展源稱，被告向他跑來，他曾警告被告停下但不果，「其後（被告）批起佢嘅右踭撞我心口位置，力度足夠將我撞到退後」。

賴展源即攬實被告，再警告：「你啱啱用手踭批我，係襲警，你唔好再郁啦。」但被告仍扭動掙扎，此時警員14240說：「佢褲袋可能有架生，大家小心。」眾警最終制服被告。

裁判官劉淑嫻指出，最近有同類案件就法律觀點提出上訴，要求主控今日澄清涉案萬用刀的非法用途為何。

案件編號：WKCC918/20