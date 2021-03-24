警方前年11月圍堵香港理工大學期間，派遣飛虎隊在校園附近的歷史博物館埋伏觀察，惟開始不久便以隊員行蹤曝光為由終止行動。有博物館工人被指偷拍飛虎隊員執勤，被控阻差辦公，案件今續審。控方向作供博物館職員播出一段錄音，內容包括「手足，小心呀！」「而家有三個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射果啲弓箭手呀！」證人認出是被告聲音，又指被告當日被問到有否對外發放消息時直認「衰咗」。裁判官裁定案件表證成立，押後裁決。

香港歷史博物館高級文化工作助理員馮偉業供稱，他自1989年起在博物館工作，前年11月17日博物館閉館，僅得他本人、被稱為「華仔」的博物館工人被告陳志華（44歲）以及「Gary」三名博物館職員駐館，另有三名特別職務保安員身在館內。

馮續稱，當日下午3時10分，約有4名穿上類似機場特警制服的警察抵達博物館入口，要求到能看見理工大學方向的指定位置，其中一名警察行至2樓與3樓之間一個可看到理大的窗口對外監視。馮要求被告在場「睇住」，「睇下點樣支援警方」，另有兩名警員沿樓梯跑上天台。

馮形容當時警察表現匆忙，僅表示「警察做嘢」。他沒有接到警方到場的通知，於是致電郭姓女上司告知事件。

馮續指，警方在下午3時55分準備撤離。他其後收到郭姓女上司來電，內容提及有博物館職員在網上向外發放消息，包括錄音及拍照。他相信女上司聽過該段錄音，女上司認出錄音內的說話者正是被告。

馮事後問被告及Gary謂：「你兩個有冇發放出去？」兩人沉靜片刻，被告答「衰咗」。馮認為這代表被告承認對外發放消息。

馮同日透過WhatsApp收到兩張照片及錄音，他證實兩張照片均是在博物館梯間拍攝。他今在庭上再聽有關錄音，內容為：「手足，小心呀！我喺尖沙嘴，而家我喺博物館做嘅，而家有三個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射果啲弓箭手呀！準備準備！小心！小心！」馮認出是被告的聲音。

裁判官鄭念慈裁定案件表面證供成立，被告不出庭作供，亦不傳召證人。案件押後至下月19日讓雙方作出結案陳詞，初步預計同月27日裁決。

【案件編號：KCCC1122/20】

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