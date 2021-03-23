【本報訊】教育局長楊潤雄日前表明將會向全港中小學派發在內地發行的《我的家在中國》書冊作輔助教材後，當局隨即在前日向全港學校發通告交代事件，指局方舉辦的全港小學中國歷史文化常識問答比賽反應踴躍，局方將向全港中小學派發該書冊，作為比賽參考讀物。

教協憂對學校構成壓力

教育局向全港學校發出的通告指出，局方將在4月至7月期間舉辦「華萃薪傳 ── 第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，邀請全港小學參加。

賽事大會向局方建議一系列閱讀材料供學生閱讀，當中包括《我的家在中國》書冊。由於比賽反應踴躍，故不論學校參賽與否，均可獲局方贈送書冊，每所小學將獲發兩套，而中學及特殊學校則獲發一套。

據了解，該書冊最快下周會送抵各學校。該書冊的內地版本於內地購物網站有售，全冊售價約為350至400元人民幣。書冊共設城市、節日、湖海、民族、山河及道路共六個主題，亦另設一冊合併介紹台北、香港及澳門，標題為「血脈相連一家人」，此書冊曾在新疆地區乃至海外地區發行。

將軍澳循道衛理小學校長林德育表示，現時尚未看到書冊的內容，難以判斷是否適合作為輔助教材。

教協會長馮偉華認為，向學校派發內地教材十分罕有，教育局雖然指書冊僅為輔助性質，但觀乎局長楊潤雄透過接受官媒訪問時披露有關資訊，難免令人覺得局方重視有關教材，或會對學校構成壓力。