【一呼百應】

【本報訊】在這個極權專政的年代，大批政治犯未審先判，法庭拒保釋須還柙候審。關注囚權組織「石牆花」表示，懲教署對還柙人士「認可交來物品」的小食名單中，M&M’s 40克牛奶朱古力和花生朱古力已停產，籲市民捐贈符合規格的M&M’s。M&M’s生產商瑪氏香港稱，已與懲教署接洽，並提供產品資料和照片以便更新名單。

懲教署對親友提供給囚友的物件，有一套極嚴格且莫名其妙的規定，包括食物的包裝。石牆花在facebook專頁發文「召喚M&M師」，表示：「有個不幸消息要話畀大家知，M&M廠商已經停售40g包裝了，而新的37g包裝已流出市面接近一個月，但懲教署仍然未更新認可交來物品清單。」由於石牆花每月需處理接近100份手足的物資，當中亦不乏一些突然被還柙的朋友，故對40克包裝M&M’s的需求非常龐大。

只接收黑色及黃色包裝

石牆花呼籲有心人捐贈在坊間購得合規格的M&M’s，並提醒捐贈者，懲教署只接收黑色和黃色包裝，即牛奶朱古力和花生朱古力的M&M’s，其他顏色和款式則不適合。

帖文一出，短短八小時內，已有逾811個轉發分享，230個留言。網民眾志成城在全港搜購，並將搜購得來的M&M’s拍照上載以示支持。網民Henry Chung表示：「買到兩盒，一陣攞過來。」Kali Lam指：「四打！明天送到！」Kelvin Chan稱：「HKTV mall被掃到要限量發售，每張定單只限買三包。」Justin Kung說：「掃晒全間舖，得2X包，盡快送上。」

M&M’s生產商駐港分公司瑪氏香港表示，由於相關製作工廠已改為生產37克包裝的M&M’s牛奶朱古力及花生朱古力，今年起香港已入口以上兩款的新包裝，市面零售渠道出售的產品陸續更新為37克包裝。

懲教稱將按機制調整

該公司已與懲教署相關部門接洽，積極提供產品名稱、產品資訊及相關照片以便更新「探訪還柙人士認可交來物品」中的小食名單。

懲教署未有回應何時收到M&M’s通知更換包裝及更新名單，僅稱據觀察所得資料，市場同時出現40克及37克的M&M’s朱古力，署方會根據現行機制，有序地作出調整，以確保院所保安系統運作。