前年11月理大圍城事件中，大批示威者被警方圍困在理大校園內，有人嘗試用各種途經逃離校園。其間一名地盤測量員在紅磡港鐵站路軌附近被截查並搜出一把剪鉗，早前承認管有工具意圖作非法用途罪，求情透露當時下班後到理大支援年輕人，涉案剪鉗在校園內拾到，以備不時之需。裁判官鄭念慈原定今日判刑，惟被告的社會服務令報告未完成，鄭官遂押後至下月9日始判刑，並准還柙中的被告保釋候判；惟鄭官同時著被告不要有錯誤期望，表明仍不排除會判被告入獄。

被告李浩維（27歲）被控於前年11月18日在旺角東至紅磡港鐵站的路軌上，管有一把黃色剪鉗。他早前認罪後一直還柙至今。

被告被發現躺於明渠上

辯方今稱，知悉被告相關報告仍未能完成，希望鄭官指令感化官能優先處理被告，且被告已還柙兩周，在認罪前一直遵從保釋條件，望能保釋候判。

鄭官指被告並非首次犯法，惟沒有相同前科，相信被告早前被扣押兩周，已有所反省，若再將被告還柙，被告變相被扣柙一個月，故批准被告保釋，但提醒被告不要有錯誤期待或假設，強調仍不排除判被告即時入獄。案件現押後至下月9日判刑，以等候感化主任完成社會服務令報告，其間批准被告不得離港，並且須每周向警署報道三次。

辯方早前求情指，警方圍堵理工大學多日後，呼籲留守人士離開，但有很多年輕人選擇繼續留守。被告當日趁下班後進入理大校園支援年輕人，但從沒接近發生暴力衝突的地方。涉案剪鉗是被告在校園內拾到，以備不時之需。

警方曾承諾只會登記身份資料不會即時拘捕

案情指，示威者自前年11月11日起響應「全港大三罷」行動，佔領理大校園。同月17日，情況開始惡化，警方呼籲留守校園人士離開，承諾不會即時拘捕，只會登記身份資料。

由於理大二座鄰近港鐵何文田維修中心，而中心與紅磡路軌相連，因此警方於同月18日早上8時許派員到路軌巡查，看看有沒有人從理大校園離開。

其間警員發現被告躺在明渠上，身穿深灰色褲、戴上黑色面罩及手套。警員又在他身上搜出涉案剪鉗、剪刀、望遠鏡、生理鹽水、iPhone、MacBook Pro等物。被告表示，當日他離開理大後步行到路軌，但拒絕透露何時進入理大以及如何進入路軌。

【案件編號：KCCC821/20】

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