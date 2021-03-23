【香港民研】

【本報訊】香港民意研究所昨公佈新一份「五大核心社會指標」，調查顯示自由、民主、安定、法治、繁榮五大指標全數下跌，其中民主指標只有3.59分，為五項指標中最低分。浸會大學政治及國際關係學系副教授、選舉觀察計劃成員陳家洛認為，五項社會指標齊聲下跌，與全國人大會議以「完善」為名「完結」香港選舉制度，以及大批民主派人士被控違反港版國安法未審先囚有關。

陳家洛憂沒有最左只有更左

香港民研在本月8至12日以電話訪問了1,001名市民，對於五項核心社會指標進行評分，全部均以10分為滿分，自由指標為4.7分，安定、繁榮指標同為4.26分，法治和民主指標則分別有3.92和3.59，五項社會指標的得分均比一個月前同類調查下跌。

陳家洛分析，調查進行期間香港正值多事之秋，包括中央要求「愛國者治港」、47名民主派被控違反國安法，大部份人未審先囚，以及全國人大會議「完善」香港選舉制度等，均令評分下跌。

他續指，傳媒只能「靠邊站」，令市面上只有一片支持中央的聲音，港人的心聲只能靠民研的調查數字表達，更直言對香港民主前景不樂觀，法治最基本原則，包括三權分立、人權保障也越來越少，也預視學術自由、藝術自由會受威脅，未來恐「沒有最左，只有更左」。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，2018年五項指標出現滑波式下跌後，相關指標一直在低位徘徊，「中央政府『英明果斷』，推出國家安全法，香港情況冇改變；最近（中央）更『英明果斷』，推出新選舉機制，都係冇改變到（香港）個處境」。