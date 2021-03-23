【本報訊】香港科技大學學生周梓樂逝世兩個月當日，網民在將軍澳尚德邨舉行悼念活動。持圓藤盾到場視察的議員助理，被指用盾撞警及向警批踭，被控襲警罪，昨日續審。裁判官莫子聰昨午裁決，指出呈堂影片未能拍下首次襲擊事件，加上警員證供有疑點及潛在不可能性，裁定被告罪名不成立。

「被告批踭應擊中胸口」

被告葉嘉榮（28歲）是尚德區議員李嘉睿的助理，由大律師陳芊仲代表辯護。他被裁定脫罪後在庭外逐一與到場打氣的街坊擁抱，又大聲叫「我要放一個月假」。

警員17311鄭皓瑋日前供稱，去年1月8日晚上在將軍澳尚德邨尚真樓見到示威者對警員叫囂，他要求示威者離開，但右手套着圓藤盾的被告葉嘉榮行近警方。鄭皓瑋向被告宣佈：「我𠵱家拉你非法集結！放低盾牌！」他指被告反問：「咩呀！你揸武器就得！我揸武器就唔得？」鄭續稱被告其後用盾撞他的腰，令他後退半步，被告的右手手肘繼而大力批向他的胸口，最終圓盾沒有擊中他，在他的右肩旁擦過。

裁判官莫子聰裁決時指出，呈堂的影片未能拍到首次襲擊事件；若根據鄭供稱，被告力度實不足以令他後退半步，因此認為鄭的證供有疑點。

此外，莫官親自戴上被告的圓藤盾，同意如辯方陳詞所指，圓藤盾之大是「包」着被告整個右手前臂，鄭稱被告右手批踭，圓盾理應會擊中鄭的胸口，而非在他的右肩擦過，因此認為鄭的證供有潛在不可能，最終裁定被告襲警罪脫。

案件編號：KTCC1961/20