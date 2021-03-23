【本報訊】「飛天南」吳偉南作供之初，提及案發圍村背景，透露在圍村出生及長大，搬走後仍每周返鄉探望村民，熟悉各村村長。不過控罪所指與他一同犯案的西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛，飛天南昨則聲稱不太熟悉，出街碰見也不會認得。惟片段顯示，兩人在被控串謀蓄意傷人的位置，曾經長時間同時出現。

飛天南供稱，7.21事件案發地點之一的英龍圍，屬元朗十八鄉五條「五和」村落其中一條，五村互相鄰近，各有祠堂，村民感情融洽；他在同屬「五和」的蔡屋村出生居住，與五村村長皆熟絡。

控方曾播片 指拍到兩人交談

至於另一被告鄧懷琛，飛天南供稱知道是住在附近村落的人，但不知他住哪條村，亦與對方不相熟，在街上碰見也不會認得，否認當晚相約鄧到英龍圍一同犯案。

根據早前聆訊的認人證供，控方指鄧懷琛當晚穿着有紅色花朵圖案的白色恤衫犯案，多段片段拍攝到控方指稱是鄧的人。昨庭上播放數段飛天南在英龍圍外情況的片段，包括飛天南持棍揮向及看似打中其他人時，紅花白恤衫男子長時間在飛天南數個身位範圍內出現，一直持棍打人。

此外，控方早前播片指出，一名男子在英龍圍遭多人包圍，鄧懷琛及「飛天南」在場，兩人曾經有交談，鄧懷琛有出手襲擊被圍男子。