【送暖高牆】極權築起高牆，牆內牆外同為監牢，共同承受這份苦難，令港人彼此相通，藉書信勉勵同行兒女，逆境之下初心不變，靜待圍牆塌下的一天。

困乏我多情，有中大校友憶起同窗好友林卓廷讀書歲月，宿舍鐵床容不下昂藏七尺高佬，心痛被囚斗室內的他，寄語他食飽珍重，相約山城之巔俯仰錦繡。亦有讀者向消息較少的之鋒問好，不談政治談漫畫，說心血來潮看了之鋒最愛的《進擊的巨人》，結果入坑，他守承諾不劇透，結局由之鋒揭曉。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

等你出嚟睇《進擊》結局

之鋒：

最近有時間睇返《進擊的巨人》（真係因為你，先心血來潮想睇吓），原來真係咁好睇，怪唔得你話好，又唔畀人劇透，（劇情）確實係好緊張，又有啲出人意表（不過寫呢篇《寫給47人的家書》時係未睇完，唔知最後結局）。

你係咪會最鍾意艾倫主角呀？我就唔係，因為佢成日懷疑自己，要揀會揀三笠，真係好型（嗰條紅色頸巾真係好襯佢），但有乜可能咁厲害以一敵幾十個巨人都得，咁使乜其他調查兵團？但睇戲都係唔好駁戲。艾倫朋友艾爾敏都好好，好聰明。

最近少咗睇到你獄中消息，所以諗起可以喺《寫給47人的家書》話你知，有人都係《巨人》粉絲（雖然遲咗好多）；如果好似艾倫咁，背負咁多期望，成日要戰鬥，真係幾攰，有需要都要休息。

就算之後睇完結局，都唔會寫信畀你話你知，你一定可以自己睇到。希望其他《巨人》粉絲都寫信畀你分享吓。（註：寫信畀之鋒可寄至九龍中央郵政局郵政信箱73962號）

「甚麼都無法捨棄的人，甚麼也改變不了。」我明白呀。

已成《巨人》粉絲的EE

港人以你們為傲

多謝你們嘅付出，要撐住，精神飽滿地出來，香港人以你們為傲。

黑暗後，黎明一定到

畀200在囚手足，

香港人以你為榮，加油！努力頂住，相信黑暗後，黎明一定到。

同緬甸一齊努力。

難忘糯米雞戰役

給尊敬的吳敏兒女士：

吳女士，你好，我是你眾多支持者中的其中一個，在工會打拼的日子當中，無緣與你共事，知道你在英航工會以至後來擔任職工盟執委的旅途上，一直與打工仔女站在一起，這份精神實屬難得，畢竟香港的勞資關係一直傾斜資方，要爭取勞工權益殊不容易。

在工會的日子裏，最難忘的莫過於碼頭工會工潮，那年我剛投身社會工作不久，有幸參與其中做些小角色。還記得那年4月一直下雨，當時李卓人就站在雨中為工人的「罷工基金」籌款，我問他要不要雨衣、雨傘，他還說：「不用了，工人日晒雨淋也是一樣吧。」那時香港市民也十分團結，不論是西裝骨骨的上班族、粗獷豪邁的地盤工等等，都支持工人以罷工形式，爭取屬於他們應有的福利。

有位擔任機手（即那些類似天秤的吊機）的工友曾說：「年青人，你知道甚麼是糯米雞嗎？」年少無知的我，還一口回應：「我知道！微波爐叮熱就可進食！」然後他哈哈大笑，笑罷後還道出身為機手的辛酸。原來碼頭是沒廁所的，機手也因為上落機需時緣故，所以「人有三急」時要用膠袋袋起大小二便，用報紙包好後，就向下扔，由於外形好像「糯米雞」，因而得名。後來有些工友在想，既然老闆說不知我們的待遇如此差劣，我們不如製作一些糯米雞到長江中心，讓他們充份「了解」一下吧，當然，因為衞生問題，當中是沒有大小二便的。

然後，又發現香港有很多打工仔女，是不分晝夜地上班，包括碼頭工友，以及你們空中服務員在內。當人需要日夜顛倒，犧牲健康換取工資，同時也要面臨剝削之際，就印證了香港勞資關係的不平等，也反映出工人團結起來爭取權益的重要。

而那時的英航工會，早就義氣相挺，在碼頭工潮的早期，還越洋派了代表到貨櫃碼頭聲援碼頭工友，以示對同為運輸業同行們的支持。對於那些面對大財團的碼頭工友來說，其實市民及同業的支持至為重要，但當同行中有一些「黃色工會」（即由公司操縱的工會）一直發功時，其實罷工工友也面對很大壓力，我相信在你的工會生涯中，也面對林林總總的類似情況。

憶述這段在工會的經歷，除了希望為你打氣外，也是表達我對你及一眾工友們不辭勞苦的精神，相信時局再差的日子裏，再弱小的力量站在一起，也能成就不一樣的未來。但願平安。

家興 字

雨傘師向你們報告怪誕事

親愛的手足，

我哋好掛住你呀！

你嘅良知，你嘅英勇，都刻喺我哋嘅記憶中。

香港人係唔會忘記所有嘅事蹟。

都想報吓𠵱家外面啲嘢，疫情都搞咗年幾喇，香港都仍然係會久不久爆啲群組出嚟。反而鄰近地區，澳門，台灣都係0確診。

𠵱家香港外面就玩緊「突擊封區」，邊度有肺炎病者住嘅地方，就當晚封嗰度（會喺街口度拉晒閘），對嗰幢大廈、或者屋苑嘅住戶進行檢測。

另外就起勢叫人打疫苗，初時電視有啲訪問嘅中老年人會話：「我打大陸疫苗，因為我係中國人」……有啲藝人例如譚詠麟嗰啲打完就放上網宣示，直到打死咗七個人，啲「中國人」由初時「衝鋒陷陣」去打科興，到𠵱家都審慎起來。

上網就見到啲大陸人就有笑返香港人，話大陸人60歲以上係不建議打科興（因為講明60歲以上，係沒有足夠臨床數據）。不過香港就推呢班長者優先打……

香港班「上電視」嘅專家就話冇關係，不過有病患嘅就要考慮是否接種……（唔……長者……不是大多數都「不多不少」會有些病患嗎？）

另外，出面啲旺區好多舖都執咗，見返以前沙士嗰啲「十蚊場」嘅地舖出現。

到𠵱家，暫時真係睇唔到短期內香港嘅局勢有乜改變。大多數嘅人都不多不少有些「無力感」。

不過，路仍是要行。

香港人總有面對逆境的辦法，逆境反會令到人們變得強大。

大家加油 ！香港人加油 ！

祝 君好

雨傘師

未曾見面，你我已是手足

囚室再冷，人心未冷

石牆內，心自飛揚

高佬：

「多情應笑你」！笑你戴上手銬，沒入高牆之際，仍有一腔年少的激情──隔空向世界呼喊愛情；笑你「身在無間，心在桃源」，款款情深道出一段青梅竹馬。好一個多情的漢子！「多情應笑你」！

然而多情卻不應笑你。因為在亂流中，枯槁疲乏時，我們更應該奮發、相濡以沫、圍爐取暖。「艱險我奮進，困乏我多情」，恍恍惚惚間，周會時慷慨激昂的歌聲，心中繚繞。

「多情自古空餘恨」，你雖然在人世間尋覓了太太，但心中卻落空一位女神。大學時代，你心目中魂牽夢縈的那位女神──一襲紗籠、清癟身影、炯炯雙目、髻別鮮花。宿舍雪白的牆壁，貼上正是這位站「燈火闌珊處」的那人。少年的豪情壯志呀！她是誰？她就是昂山素姬。現實是何等的荒謬、諷刺！昂山素姬走下神壇，卻走不出歷史的桎梏！你也身陷囹圄！

昂藏七尺男子，豈容被困斗室？還記得知行樓小小的鐵床，舍監要為你加長，度身改裝。石牆內，心自飛揚，豈容拘禁？就讓我們保留有用之軀，「努力加餐飯」！「珍重珍重這是我新亞精神」！

最後，你跟太太有「明年今日」之約，那麼也讓我們相約於春暖花開，站在山城之巔，面朝大海！

芳