香港澳門即日起叫停接種BioNTech復必泰疫苗。澳門當局今早公佈，收到復星書面通知，近期發現多個德國BioNTech生產的武肺疫苗的西林瓶封蓋有包裝瑕疵，需要立即暫停接種，直至另行通知。在澳門宣佈時，港府一直未見有相關正式公告，《蘋果》同時收到消息，香港亦即時暫停打BioNTech復必泰疫苗，但港府卻較澳門遲約逾一小時始發出公告，宣佈因包裝瑕疵而要叫停接種，因遲遲未有宣佈，有已預約打針的市民今早到接種中心才被拒打。

澳門衞生局今早8時許發公告，指收到復星指，近期注意到多個與批號為「210102」的德國BioNTech生產的 「mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️」西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，有關批次的有效期至2021年6月。

澳門政府引述BioNTech和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種，但強調到目前為止，BioNTech和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險，為謹慎起見， 在調查期間，必須暫停接種批號為「210102」的疫苗產品，直至調查結束，由於澳門引進的mRNA BioNTech疫苗全部屬於該批次，故即日起暫停接種，直至另行通知。今日起已預約接種有關疫苗的市民亦毋須前往接種。

遲澳門逾小時始發公告叫停

港府在早上10時始發出公告，內容與澳門當局公告內容大致相同，同樣指由於批號為「210102」的疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵，現階段在調查期間為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為「210102」的疫苗產品，本港另一批號為「210104」的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士毋須前往接種中心接種。

衞生署今日會與復星舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。

按預約到接種中心始被拒打 港府零公告惹混亂

在正式公告前，《蘋果》今早收到消息，今晨港府無對外公告下，突然停止全港打BioNTech復必泰疫苗，有市民早上臨時被拒打疫苗，卻不知道原因。

市民葉先生今晨預約8時去中大醫學院注射BioNTech復必泰，卻收到通知暫停打疫苗。他認為很突然、很混亂，政府方面亦沒有公佈。他憂慮有其他問題，可能未必注射疫苗。另一市民Amy指，今晨預約去元朗中心打BioNTech復必泰，結果亦臨時收到通知不能打疫苗。她憂慮是否疫苗有問題，「係咪有大鑊嘢？」

記者致電中大醫學院查詢，職員承認今晨收到通知，暫停注射BioNTech復必泰，「政府今日係通知過我哋，全港社區疫苗需要暫停，但係其後大概過咗10分鐘通知返，可以回復正常嘅，如果今朝未種疫苗，今日嚟可以幫你接種返。」

她指，今晨通知是很突發和臨時性，政府無提供原因，亦不清楚科興今晨有否暫停注射，之後預約注射情況都是不肯定。

接種中心有職員稱一度暫停後恢復注射

記者以市民身份致電養和疫苗注射中心，職員亦稱今晨一度暫停，「我哋頭先都係停咗嘅，不過現在半個鐘前收到command center消息，全部又可以開返。」她不肯定後續發展，「佢無同我講之後，淨係話今日可以開返，頭先係話停晒嘅。」但港府其後公告全港均暫停接種所有批次的BioNTech復必泰疫苗。

香港與澳門所接種的BioNTech復必泰疫苗是上海復星醫藥與德國BioNTech合作生產，上月由德國送抵港澳。

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