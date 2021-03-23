【本報訊】元朗7.21白衣人暴動及傷人案日前表證成立後，昨進入辯方案情階段，被告之一「飛天南」吳偉南出庭自辯。他稱當晚到相熟店舖飲涼茶和食燉蛋後回家，途中碰見有人在元朗站J出口外的英龍圍村口聚集，有村民對他稱群眾想入村拆祠堂，他遂介入調停，呼籲雙方和平散去。他聲稱與被指一同犯案的西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛不熟稔，否認當晚相約到英龍圍犯案，自言是被人襲擊後才搶走旁人的木棍揮舞。

案中第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）昨踏上證人台自辯，作供初期略顯緊張，聲音輕微震顫，亦多次索鼻。他宣誓時多次錯誤照稿說「本人，全名，謹以至誠」，其後才成功讀出「本人吳偉南」。代表大律師問及他案發時的年齡，吳疑太緊張，誤答37歲，大狀驚訝謂：「案發時喎！」吳慌忙澄清是57歲，大狀打趣謂「37歲明顯唔係你年齡，你唔使咁緊張」，律師席及公眾席傳出笑聲。

指以為有交通意外

從事夜更修路工作的飛天南指，2019年7月21日清晨下班後睡覺至晚上9時許，家住錦田的他外出到元朗鳳群街一帶飲涼茶、吃晚飯和食燉蛋。他稱每星期到鳳群街「安順堂」飲涼茶兩至三次，認識涼茶舖老闆夫婦，當晚在店內飲涼茶及進食由其他食肆外賣的晚餐後，打算到隔鄰街、他每星期光顧一至兩次的「蘇記流心蛋」吃燉蛋，一度想邀請涼茶店東夫婦同行但遭婉拒。

他吃完燉蛋並為子女買外賣後，約於晚上11時45分駕車回家，途經英龍圍外。

飛天南續稱，在朗和路交通燈位停下時，看見前方有救護車，並有很多身穿不同顏色衣物的人聚集叫囂，包括一些「老人家同啲女人」村民，他起初以為是交通意外。他將車停泊在大圍村村口，下車步行往英龍圍牌坊，當時約為翌日凌晨12時半，此前他未曾在牌坊附近出現。

曾對現場人士手指指

他指，牌坊外一名他認識的「Kitty姨」向他表示群眾「要入嚟拆村、拆祠堂」。他以往沒見過這麼多人在英龍圍聚集，自言也擔心外人入村損壞財產和傷害村民，遂上前叫群眾離開，呼籲雙方和平散去。當時他見到十多名聚集人士，有人手持長傘或圓條狀物品。

辯方播放片段，可見飛天南曾對現場人士做出「手指指」及向外揚手的動作。他解釋當時身旁曾有90多歲老人，做動作是想要求群眾退後，並有大叫「走呀」要求對方離開。他其後亦有轉身向着牌坊，叫村民返回村內避免危險。飛天南指，雙方對峙期間，村民無手持武器，只有一位老人手持雨傘。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20