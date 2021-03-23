本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情繼續放緩，昨日（23日）再多12宗確診，當中僅4宗屬本地個案，其中1宗源頭不明，餘下8宗則為輸入個案，並且有7宗帶有N501Y的變種病毒株。而初步確診個案仍有約10宗。

4宗本地個案，源頭不明屬日前公佈，住藍田平田邨的88歲老翁，日常會到啟田商場潮福龍蝦專門店飲早茶。而餘下3宗與早前個案樣關，則全部與URSUS Fitness群組有關，該群組至今累計150人確診。

政府昨晚公佈，共有7棟大廈及1所幼稚園被納入強制檢測，當中西營盤有4棟大廈，包括第三街康和花園、朝光街時利樓、荔安里利安大廈及德輔道西良基大廈被指污水檢測樣本呈陽性反應。而香港仔東華三院蕭旺李滿福幼兒園因爆發上呼吸道感染，亦被納入強制檢測公告。

任何在3月10日至23日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於3月25日或之前接受檢測。受檢人士若在3月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。至於納入強檢的幼稚園，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，須於3月27日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

3月23日強制檢測大廈

●將軍澳寶盈花園第2座

●半山干德道富景花園第1及2座

●深水埗南昌街67及69號

●西營盤康和花園

●西營盤朝光街時利樓

●西營盤荔安里利安大廈

●西營盤德輔道西良基大廈

學校

●香港仔港暉中心高層地下1-2號東華三院蕭旺李滿福幼兒園

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（24日）會在將軍澳寶盈花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。而位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站會延長服務日期至3月25日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●尖東加連威老道100號（至3月26日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月25日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月25日）

●小西灣邨瑞樂樓地下對出籃球場（至3月24日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

●將軍澳寶盈花園第1座及第2座對出行人通道（3月24日至25日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月23日17:45）

11,409宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

204宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多35人出院（第10585、11025、11145、11146、11150、11153、11155、11159、11163、11165、11190、11194、11199、11209、11226、11231、11232、11240、11259、11261、11271、11282、11285、11310、11315、11323、11339、11345、11348、11360、11369、11373、11374、11377、11393號個案），共10,936人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

227名確診者仍留醫；10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、9人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10984、11040、11055號個案），其餘208人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月23日11:00）

兩岸疫情最新情況：大陸22日新增9宗確診，全屬境外輸入病例（廣東4例，陝西2例，上海1例，四川1例，雲南1例）；大陸累計確診90,115宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,006宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月23日12:23）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.23億，全球死亡人數突破272萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,986萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.2萬。巴西確診人數超過1,205萬，死亡人數超過29.5萬。印度確診人數超過1,164萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●美國阿斯利康藥廠周一表示，對美國逾3萬人的測試結果顯示，其疫苗沒有增加血栓風險，預防有病徵感染個案有效率為79%，預防重症及入院有效率達100%，預防長者中招有效率達80%。

另外，西班牙周一宣佈將可接種阿斯利康疫苗者的年齡上限，由55歲提高65歲

●德國總理默克爾周二與地方領袖召開馬拉松式會議後，宣佈為遏止因為變種病毒株肆虐而出現的新一波疫情，復活節期間的五天將實施嚴重封鎖措施，除文娛和體育設施繼續關閉至4月18日外，16州州長同意在4月1至5日收緊防疫措施，其間所有商店關門，僅雜貨店可在4月3日周六開門營業。

默克爾指變種毒株更致命、更易傳染、傳染期更長，指德國正爆發新一波疫情。

●法國多名政府部長近日接連感染武肺或接觸感染者。感染病毒的法國勞工部長博爾內（Elizabeth Borne）已被送入醫院治療，其助手表示，她上周末曾非常虛弱，目前情況已有改善。59歲的博爾內本月14日表示確診。當時她表示自己有些症狀。

另外，法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）上周六確診。工作人員周二向透露，她現在感覺非常疲倦，但精神狀況尚可，而且咳嗽有所減少。74歲的巴舍洛上周接種了首劑疫苗，不過醫生認為她在接種疫苗前已經感染病毒。

●研究：兒童對病毒抗體反應較成人強

美國康奈爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）研究團隊，研究過紐約市去年4月至8月約3.2萬人的抗體檢測結果，發現10歲或以下兒童感染武肺後所產生的抗體，比青少年和成人都多。研究有助解釋成人感染病毒後出現重症的機率為何比兒童高。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,866,417 (542,882)

巴⻄ 12,051,619 (295,685)

印度 11,646,081 (159,967)

俄羅斯 4,416,226 (93,812)

法國 4,358,910 (92,776)

英國 4,315,602 (126,411)

意⼤利 3,390,181 (105,328)

⻄班牙 3,228,803 (73,543)

⼟⽿其 3,035,338 (30,178)

德國 2,678,262 (74,824)

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