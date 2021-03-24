學童自殺，一宗都令人悲傷。惟過去5個學年，至少97名學童懷疑自殺，上個學年便有23人，而去年度在醫院管理局接受治療的18歲以下精神科患者有逾4萬人，是近5個年度最多，其中抑鬱症便達1,070宗。事實上，多項調查也反映，面對武漢肺炎疫情及暫停面授課程影響，中、小學生情緒壓力及精神健康問題惡化。

據教育局提交立法會的資料顯示，2019/20學年有23名學童懷疑自殺，是近年最多，而過去5個學年合共有97名學童懷疑自殺，平均每學年有19.4人。局方表示，一直與學校緊密聯繫及因應需要提供支援，如有懷疑學生自殺身亡個案，學校會即時聯絡教育局，啟動「危機處理小組」，並制訂應變計劃，以減低事件對學生及學校可能造成的負面影響。

局方續指，有關個案是否屬自殺身亡須待死因裁判法庭完成法律程序後方能確定，局方沒有向死因裁判法庭收集有關資料，故未能就學生自殺身亡個案提供經正式核實的數字。

兒童精神科新症輪候中位數達80星期

另一方面，醫管局數據顯示，2019/20年度有40,350名18歲以下精神科患者接受治療，按年上升6.4%，是近5個年度最多。當中涉及自閉症譜系障礙、專注力不足／過度活躍症、行為及情緒障礙、精神分裂症頻譜及抑鬱症，分別有14,210宗、17,420宗、2,760宗、310宗及1,070宗，雖然去年度兒童及青少年精神科專科門診新症數目輕微下降1.7%至10,568宗，但輪候時間中位數亦要80個星期。

教育局表示，疫情期間，學校可透過局方提供的措施和校本支援策略，照顧學生的情緒及精神健康。若學校發現學生有情緒困擾及精神健康問題，可向相關專業人士或機構尋求協助，局方沒有收集求助個案的數字。

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