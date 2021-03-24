紀律部隊宿舍一直「爭崩頭」。保安局提交立法會的最新資料顯示，今年截至3月1日，僅93名紀律部隊人員獲編配宿舍。輪候時間最長的部門是警務處，平均需時4.9年，最快則是飛行服務隊，平均只需1.7年，但同時該部門的宿舍空置率最高，有近一成單位空置，位居六大紀律部隊之首。

立法會議員葉劉淑儀今日提出書面質詢，指收到紀律部隊人員反映，某些級別的部門宿舍單位過剩，如主任級人員宿舍，但另一些級別如員佐級已婚人員宿舍卻嚴重短缺，存在供求錯配情況。

海關督察級等8個多月即可上樓 員佐級要等4年

據保安局提交立法會的數字，截至今年3月1日，共有29,882名紀律部隊人員合資格申請入住宿舍，但可供編配的單位僅23,027個，僧多粥少，其中最多人合資格是警務處，有15,694人，宿舍則只得12,323個，整體平均輪候時間為4.9年，督察／主任級只需2.6年，員佐級則要5年。

輪候宿舍時間最短是飛行服務隊，平均1.7年，其次是懲教署及消防處，分別2.4年及3.3年。若以職級劃分，海關督察及主任級人員則跑贏所有紀律部隊人員，平均輪候宿舍時間只需0.7年，即約8個多月便可「上樓」；不過，即使同屬海關部門，員佐級人員平均要等4年才獲編配單位。宿舍空置率方面，飛行服務隊高達9.9%，其次是消防處及懲教署，分別2.2%及1.6%。

保安局指有過剩物業會先考慮其他用途

保安局表示，紀律部隊人員宿舍的輪候時間受多項因素影響，包括部門的招聘計劃、人員退休情況、已婚比率及住屋選擇等，故沒有訂立目標輪候時間。而政府亦有既定機制處理過剩的宿舍單位，若個別部門轄下有過剩物業，政府內部會先考慮作其他用途；政府產業署亦會在適當情況下租售有關物業，以善用資源。

局方續指，2014年《施政報告》提出加快興建8個紀律部隊宿舍項目，當中4個項目大致完成入伙。至於其餘4個宿舍項目，預計2021／22年度內陸續完工。為應對員佐級人員宿舍的單位需求，局方亦會與各政策局和部門合作，透過加快項目興建進度，以及探討放寬用地限制等方式增加宿舍單位供應。

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