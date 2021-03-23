【本報訊】政務司長張建宗早前接受《金融時報》訪問時稱，北京指示港府要解決基層房屋及貧富懸殊問題，又稱香港仍是「稅務天堂」，撤資公司必後悔，但有關言論惹來外界質疑北京加強插手港府民生事務。特首林鄭月娥昨替張「補鑊」，聲稱中央只是「非常關心」香港情況，香港仍是奉行一國兩制，張口中的「稅務天堂」，亦非指香港是避稅或避稅天堂。

《金融時報》前日刊出張建宗訪問後，港府已知「出事」，政務司長辦公室周一深夜突就訪問發稿，指張沒說過港府被北京「指示」要集中處理基層房屋及貧富懸殊等問題，稱該文章錯誤引述。

稱稅務天堂非指「避稅天堂」

林鄭昨在出席行會前會見傳媒時，再為張的訪問「補鑊」，先強調張所說的香港仍是「稅務天堂」，「唔係一般人中口的避稅港或者避稅天堂」，而是「一個引以為傲的簡單稅制同埋低稅率地方」。

對於張建宗在訪問中指，中央指示香港要解決基層問題，令人再感到一國兩制名存實亡，林鄭指《金融時報》文中用上英文「指示（instructed）」去報道中央「指示」特區政府解決房屋及土地等問題，但有關情況「係冇發生過」。她聲稱在一國兩制下，香港民生經濟事務由特區政府處理，「呢個亦都係一國兩制的特色，係我哋用自己嗰套制度，去推動有關經濟民生的事務」。

她又辯稱，中央領導非常關心香港各方面的事務，「呢三年半以來，我都親自參與咗好多爭取中央喺各方面支持我哋的政策同措施，但呢個唔等於係中央去指示，因為我哋畢竟係一國兩制，呢個係關心同支持，所以作出呢個澄清真係有必要嘅」。