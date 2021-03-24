曾被揭於UGL事件中「私通」前特首梁振英的民建聯立法會議員周浩鼎，今日在立法會透過提出口頭質詢，狙擊其口中的「失德」教師，問及教育局會否向全港學校發出指引，規定學校將被控參與暴動或非法集結但脫罪的教師停職，以免「誤人子弟」。教育局局長楊潤雄回應時指，《資助則例》訂明若個別教師已經或有可能涉及嚴重刑事訴訟，或涉及嚴重不當行為，在符合僱傭條例和相關規限下，學校可以著令其停職；若然相關教師未被控以任何罪名，學校也要小心研判案件嚴重性，考慮是否讓教師繼續教育工作。

近270宗失德投訴 逾三分一不成立

楊潤雄今天稱，由2019年6月中至2020年12月底，教育局共接獲269宗涉及社會動亂的專業失德投訴，目前大致完成調查244宗個案，其中95宗不成立；其餘個案中，局方取消了2名老師的教師註冊，向28名教師發譴責信，以及向24名教師發出書面警告，提醒他們必須秉持專業操守，若再犯一定會被嚴懲或被取消教師註冊。

他又指，當局亦向27名教師發出書面勸喻，以及向28名教師作出口頭提示，提醒不應作出有損教師專業形象的行為，並應尊重社會接受的行為準則，其餘初步有機會投訴成立的個案，當局正按既定程序處理，再決定要採取的行動。而在過去5年，則約有20宗個案因為教師被捕和起訴而遭學校停職；官校過去1年半，則有3宗相關個案，當中1名教師遭停職，2名老師被調離學校工作，會待當局完成調查工作成後再作跟進。

建制派狙擊 批未定罪教師不釘牌會「誤人子弟」

周浩鼎其後追問，教育局為何未強制學校對未被刑事定罪的教師「釘牌」時，楊指，學校要求教師停職並非容易的決定，必須考慮案件涉及的罪行嚴重性、學校和老師的僱傭合約安排，以及學校不同持份者如何看待事件，指最重要考慮學生的安全和教育不受影響。若學校認為相關教師繼續接觸學生，會為學生帶來不良影響或人身安全，可以將相關教師停職，又或暫時調離與學生有接觸的工作，例如改做教學研究，強調會尊重辦學團體及校方的安排。

經民聯梁美芬其後追問，政府處理官立和津貼學校被捕教師的做法是否有別時，楊稱準則不一樣，指官校老師作為公務員，一旦被捕會按公務員事務局的準則處理，津貼學校則因其本身的聘用條件等與官校老師不同，故處理上會有分別，但指明處理時一定要以學生利益為大前提。

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