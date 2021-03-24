5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。繼母下午出庭自辯，哽咽承認對Z的死要負起最大責任，「佢點錯都好，佢只係5歲大嘅小朋友」。她指兩童不受教，親女兒則「好乖好生性」，處處為母親著想；但當談及親女曾供稱死者被拋上天花撞到發出「碰碰」聲時，繼母即指親女「比較鍾意認叻、誇大」。

案中兩名受害兒童的繼母否認謀殺罪。她今供稱，在首被告、即兩童親父家中居住時，與奶奶意見不合，遂決定與三名子女搬到母親家中居住，「搬咗出去就開開心心咁成長，諗住有屬於自己嘅家」。但她最終發現未能如願以償，因搬屋後面臨種種壓力，包括管教子女的問題、經濟緊絀及有做不完的家務等，令她壓力很大。

只打過親女一次手掌

提及兩童傷勢的由來，繼母坦承所有傷痕均由自己及丈夫以藤條或拖鞋毆打而成。繼母指男童X及女童Z不聽話，「鬧又鬧過、講又講過」。她承認除了體罰兩童外，亦試過沒有提供食物給他們或帶他們就醫。

辯方問：「對於Z嘅死，你有乜嘢想講？」繼母哽咽謂：「對Z我要負起最大嘅責任。」她自言負責照顧兩童，「佢點錯都好，佢只係5歲大嘅小朋友，而我係個大人，所以要負責任。」

繼母承認只打過親生女兒Y一次，打她的手掌。被問及為何有差別對待X及Z，她回答：「因為Y真係好乖、好生性。」她指Y不需她操心課業。她又稱讚Y「好多時會為我著想、為我諗」，並會幫母親處理微小的困難。繼母續指，Y明白賺錢的辛酸，會選擇較便宜的橡皮擦。

另一方面，她指替Z洗澡時「嗌極佢都唔肯郁」，即使哄也沒用，「拖佢佢喺度嗌」，要花很長時間說服Z，Z才願意洗澡。

親女指繼妹被撞至發出「碰碰」聲 繼母指或混淆了她本人的叫聲

辯方問繼母何時發現Z右膝後方的潰瘍，她指看見Z搲褲子上的啡色漬，遂脫掉對方的褲子查看，發現Z傷口上「有塊皮浮起咗」，該皮塊呈啡色、發出臭味並有液體滲出。她以消毒藥水清洗後，該啡色的皮塊變小了，但它扯著四周的皮膚，導致「啲肉越嚟越損」，她遂每天以消毒藥水清洗傷口兩至三次。

繼母其後發現Z身上有縱橫交錯的藤條印，是丈夫以藤條打Z造成。她自言12月後就沒再打過Z。

談到Z於死前一日玩「飛高高」，繼母解釋丈夫只是抱著Z腋下，「會有少少離一離手，只係離開一啲啲」。辯方問繼母是否曾建議丈夫將Z的頭部撞上天花板，她辯稱只是說笑。

辯方續指，Y曾供稱Z被撞到發出「碰碰」聲，繼母則指當時有模仿「碰碰」聲，Y或將她的叫聲當作事實，並形容Y「比較鍾意認叻、誇大」。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

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