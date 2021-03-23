【本報訊】前立法會議員區諾軒前年7月到旺角調停警察清場，其間用米高峯敲打警盾，及拿着大聲公靠近警司發言，被裁定兩項襲警罪成。區早前上訴失敗，昨更被律政司成功申請覆核刑期，由140小時社會服務令改為監禁九星期。上訴庭指襲警罪旨在保護正當執行職務的警員，考慮案情嚴重性，包括犯案處境和手法，短時間內重複犯罪，即使區背景良好，沒有前科，也必須監禁，原判明顯過輕 ，原則犯錯。區離開法庭時向旁聽席留下一句：「唔使灰心！」

案發於前年7月8日凌晨，區諾軒去年受審罪成，毋須入獄，最近因初選案而還柙。昨處理覆核的包括高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官彭寶琴。區被控的《警隊條例》罪名最高判監六個月，上訴庭對敲打警盾和大聲公襲警兩項控罪，分別以四星期和十星期為量刑起點，部份同期執行，因區已完成105小時服務令，減刑三星期，總刑期為九星期。

律政司代表昨陳詞指，襲警罪一般判監，本案沒有特殊因素，區亦沒有真誠悔意，不應輕判服務令。區在警方多番明確警告下非常不合作，抗拒警方清除道路恢復交通，與同是議員的譚文豪阻擋警方，引來大批人和記者站在馬路，癱瘓交通，區的激動言行更可能刺激他人情緒，有「漣漪效應」。

辯方承認有更好方法處理

對於辯方指區有溝通調停的正當目的，情有可原，律政司直言不敢苟同，客觀證據是區用粗言穢語和「黑警」、「毅進仔」等話侮辱警方，只是口號式叫警方停止執行職務，還在警方防線推進期間敲打警盾，其後用大聲公對着傳媒聯絡隊警司高振邦耳朵喧嘩謾罵，「呢啲就係答辯方所謂嘅溝通」。

辯方回應時稱，警員推進時突然用力以盾推撞區兩三下，加上現場有人稱「人踩人」、「有人跌低」，區才激動起來犯案。區本來不在現場示威，沒需要阻礙警方，他到場是希望與警方指揮官溝通，化解事件，保護警方防線已然越過的示威者。辯方承認如今客觀地回看，有更好方法處理，惟指需理解當時處境。

三位法官多番表示不理解辯方邏輯，例如阻止警方防線推進，怎樣保護警方身後的示威者，反而推進可騰出後方空間讓人離開，減低衝突機會。辯方說區想在推進前先確保防線後方示威者安全，而警方推進期間，區見記者走避不及，所以勸止警方。

法官潘兆初質疑，區當時批評警方「非法禁錮」示威者，這是否化解事件的說詞。法官彭寶琴指警方早已警告會推進，法官彭偉昌亦反問辯方，警方是否無權以身體接觸方式推進，再者警方推進一段路後停下，區仍不走開，是否製造第二次跌倒危機。辯方指區當時感覺警方使用過份武力，不理記者安危，情緒平復後已即場表明理解警方的職責。

官指透過感化官表達悔意迂迴

潘兆初再質疑，既然區想溝通，為何不把握機會與警司高振邦對話。辯方指高沒理會區，潘官則說高當時正在處理記者。彭偉昌同指，區不斷問高「點解唔可以嘈住你」，但區受過高深教育，應知警司是高級別的憲委級警務人員，有否想過請高聯絡指揮官傳達溝通訴求，「我知道情緒激動，但都唔會將所有常識撇開」。彭官自言無意語帶輕佻，惟就算高一時無暇理會區，區也可直接展開對話。辯方說當人情緒激動，便可能做出愚蠢和無效之事。

悔意方面，辯方指案發翌日區已為言詞不當公開致歉，事後亦對行為表示悔意，惟對是否構成犯罪有保留，故沒就干犯罪行致歉。法官彭偉昌指，公民廣場案判詞說明「真誠悔意」是指對罪行表達悔意。辯方說縱使未及案例所說程度，區也非全沒悔意，感化官報告指他為行為感到後悔。彭官則指區大可在定罪後清楚表明後悔，何須「咁迂迴」透過感化官表達，並指報告罕見地精簡。

案件編號：CAAR2/20