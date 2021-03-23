【本報訊】虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）價格近月屢創新高，上周更升穿6萬美元，昨日本港發生今年內第三宗涉及虛擬貨幣「假交易，真行劫」案件，涉款385萬元。兩賊人訛稱有比特幣出售，相約兩名買家在天后一間找換店交收，其中一賊點算現金後藉詞辦手續攜同巨款離去。買家覺得事有可疑，準備報警之際，另一賊人拔足逃走，買家窮追不捨，加上途人協助，終在柏景臺停車場內將其制服，警方正追緝另一賊人。

連同一月份兩宗虛擬貨幣劫案，三案涉款逾千萬元，昨日遇劫兩事主姓黃（33歲）及姓吳（31歲），據悉為尖沙嘴一間找換店職員。昨午1時許，二人與兩名自稱比特幣賣家在天后英皇道一間已停業的找換店進行交收，涉款385萬元。雙方在店內點算現金準備交易時，其中一賊表示要外出辦手續，隨即攜同385萬元現款離開，留下同黨及兩事主。

交易所買賣收手續費

兩事主見對方遲遲未回來感到可疑準備報警，在場賊人突然拔足逃走，事主報警追出，其間幸有熱心市民協助追截，事主等追至英皇道1號柏景臺，當時該賊人走入停車場，事主及途人窮追並合力制服賊人。

當時至少六輛警車接報到場，警員趕至拘捕該姓黃（28歲）疑犯，他報稱建築工人，事後被警員蒙頭帶署調查。姓黃事主追賊時跌倒右手受傷需送院。警方翻查停車場閉路電視，發現一部可疑私家車曾出現，相信是同黨前去接應，正展開調查。

踏入2021年，比特幣價格不斷被炒高，由3萬美元不斷上升，至上周升穿6.1萬美元，昨日雖回落至5.4萬美元仍不乏追捧。對於近月發生多宗賊人藉詞交易虛擬貨幣設局行劫案，虛擬貨幣買賣平台CoinUnited共同創辦人李思聰指，一般比特幣買賣最安全是光顧有信譽的虛擬貨幣交易所，例如Binance、TideBit及MyEthShop等，因各機構設嚴密審核制度，但每次交易都收取手續費，一般為交易金額1%。

李思聰指虛擬貨幣私人交易情況普遍，一些社交平台亦提供私人買賣配對服務，除較方便及節省交易成本，交易者可能因為不想披露個人資料，因正規交易平台會受「洗黑錢」條例監管，必須要有真實身份認證及交易紀錄，「啲錢唔一定係犯罪所得，但唔想人追查資金來源，就採用呢種方法。」

除涉及虛擬貨幣劫案，去年1月至10月，警方接獲399宗與虛擬貨幣有關科技罪案，涉及總金額達8,240萬港元。