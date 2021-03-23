【本報訊】前香港眾志秘書長黃之鋒與社運人士古思堯被控前年10月蒙面法生效後，在銅鑼灣參與未經批准遊行，黃早前認罪，押後判刑。古昨於東區法院受審，他簽署承認事實，同意曾參與非法集結，但否認控罪，稱遊行集結不需警方或共產黨批准。他又在庭上陳詞時高呼：「結束一黨專政，打倒共產黨！」裁判官鄧少雄裁定案件表證成立，押後至今早結案陳詞。

認非法集結 官裁表證成立

早前公開提及自身罹患癌疾的古思堯（74歲），年初被裁定侮辱國旗罪成，判囚四個月，現仍在服刑。古在本案被控一項《公安條例》下明知而參與未經批准集結罪。

古思堯昨沒律師代表，他於控方擬備的承認事實上簽署。裁判官鄧少雄提醒他，簽署的相關承認事實內容，等同承認控罪，一經確認，不可推翻。古承認有參與非法集結，但強調有權遊行，「遊行集結唔需要警察批准，唔需要共產黨批准」，故不認罪。

控方及後讀出開案陳詞，指去年10月5日案發當天，示威人群從銅鑼灣遊行至中環遮打道。承認案情則指古思堯當日走在有人手持「願榮光歸香港」黃色直幡的隊頭，人群高唱「榮光」及叫口號，有關遊行集結事前未獲批准。

古思堯陳詞指，參與社運30多年，抗爭對象一直是「中國極權法西斯政府」；高叫「人權大於政權，人民大於國家，結束一黨專政，打倒共產黨」。鄧官裁定案件表證成立，古不作供，不傳證人。案件今早結案。

案件編號：ESCC2097/20