【疫情何時了】

【本報訊】本港自上月26日啟動接種疫苗計劃，至今有八宗接種後死亡個案，包括七宗涉科興及一宗涉BioNTech復必泰，接種預約隨即大幅下滑，前日僅為名額上限一半。在中央要求做好抗疫的硬指標下，林鄭政府出招救亡，統籌接種計劃的公務員事務局長聶德權預告，將把優先接種年齡降至16歲，並研究放寬打針者的防疫措施等，利誘更多人打針。有政黨認為政府首要是建立市民對接種疫苗的信心，而非「谷人數」。

翻查資料，3月16日政府將優先接種組別降至30歲及擴大至外傭等後，當日網上預約接種科興及復必泰人士分別30,800人及113,200人。惟發生多宗接種後死亡及嚴重事故後，預約人數明顯下跌，科興及復必泰一度跌至每日僅4,100人及9,400人。

擬放寬限聚措施利誘

聶德權昨接受電台訪問時承認，前日有2.5萬人接種，僅為每日5萬人上限的一半，為加快接種率，將進一步放寬優先群組，包括30歲以下人士，「快㗎喇，好快㗎喇」，最終目標是16歲以上市民均可接種，當局會適時公佈。

當局亦正考慮利誘措施，例如放寬本地社交距離措施，以及海外出遊和往返內地等，聶稱「希望有啲咁嘅措施出台，打疫苗同唔打係有分別」。他指該兩款疫苗將在半年內分六批到港，因受儲存空間影響，需市民積極接種，以騰出空間接收新一批疫苗。本報向衞生署查詢疫苗存貨，未獲回覆。

特首林鄭月娥昨早稱暫時逾36萬人已打針，如條件許可，樂意將接種群組開放至16至30歲人士。至於市民接種兩劑疫苗後會否可與其他地方相互認可通關，她稱當局會研究爭取。

民主黨醫療政策發言人袁海文指，政府擬將接種年齡降至16歲，「好明顯為谷數」，認為政府首要是建立市民信心而非擴大接種組別，「只係靠放寬打針解決唔到信心問題，要有好具體嘅數據，例如比較長期病患接種同無接種嘅相關病發率係咪差唔多，先會令市民有信心」。

10間安老院月底打針

政府疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財亦配合利誘市民打針，指政府考慮放寬院舍探訪安排，若探訪者與院友均已打針，或可安排於院舍指定通風房間內戴口罩見面。他稱，首批10間安老院舍最快本月底獲安排上門打針，料一至兩個月後可試行相關特定安排。醫管局正研究放寬探訪安排，初步考慮先讓已接種疫苗人士作恩恤探訪。

不過，買位安老服務議會主席謝偉鴻對院舍放寬探訪有保留，認為即使院友和家屬均打針，也不可貿然恢復探訪，「病毒點解傳播得咁快都未知道，老人家身體又特別弱，打完針又有副作用」，應院舍感染控制主任評估是否可恢復探訪。

另外，本周一共有20宗接種疫苗後送院個案，其中15宗已出院，三宗留院觀察，當中兩宗涉及接種復必泰，其中一名20歲女子接種復必泰後失去知覺及感到腹痛，另一名62歲女子接種復必泰後血壓上升及感到胸口不適，餘下一名39歲女子接種科興後感頭痛及發冷，三人送院後留院，全部情況穩定。

另有兩宗不遵從醫生勸告自行出院個案，一名44歲女子接種科興後全身無力須送院，另一名34歲男子接種復必泰疫苗後出現心悸，二人經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

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