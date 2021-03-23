教育局長楊潤雄話向全港中小學派套《我的家在中國》書冊做輔助教材，點知俾網民寸爆，話佢家在中國，但就送晒仔女去外國，唔使接受愛國愛港教育。當港共官員全力配合北京，要下一代填鴨式愛國，咁點將追求民主自由嘅種子傳承畀下一代？答案就係要更加落力靠自己同民間力量！有民間組織就發起眾籌，自發搞兒童書，希望教育香港下一代真正嘅民主自由。

義賣公仔為612基金眾籌

「香港民主女神團隊」前日宣佈，佢哋會同漫畫家阿塗合作，製作首季一套12本嘅《登山讀書會》兒童書，希望可以「由淺入深引導對民主自由的思考」，同「將香港民主運動流傳於世」。

阿塗筆下創作出唔少同社會運動有關嘅可愛角色，好似民女、靜靜雞、連儂仔、獅鳥同銀婆婆，佢哋會喺呢套兒童書用輕鬆有趣方式去講返香港人嘅故事，引發讀者討論民主自由，團隊仲形容係「教育下一代必備」讀物。八方相信，漫畫唔只可以凝聚港人，仲可以有助跳出同溫層打動更多人。

呢個項目開始咗眾籌集資，達標就可以出版3,000套童書，仲會有模型公仔義賣，而且係百分百香港製造，產品售價嘅三成就會捐畀612人道支援基金或者參與嘅店家，務求可以回饋運動，成為對抗打壓嘅本錢。

李八方

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