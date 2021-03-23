香港的自由民主急促惡化，台灣的經濟民主連合、台灣人權促進會、台灣香港協會等公民團體昨日舉行記者會，提出增訂《港澳條例》第60條之一的「香港人權及民主條款」草案，強化台灣援助香港機制。出席記者會聲援的多個台灣立委表示，台灣應推動人權問責的立法，制裁中共獨裁政權。

倡每年評估 制裁侵人權者

據經濟民主連合智庫召集人賴中強介紹，有關增訂將建議行政院每年就香港政經情勢提出評估報告，包含香港人權狀態、中國對港影響力、因政治因素導致安全自由受危害的在台港民權益之保障，以及中國如何利用香港滲透台灣等狀況。他表示，經立法院決議通過的法制規範，有助凝聚台灣「人道援助香港，抵抗中國威脅」的全民共識，條款可採以軟性立法形式，給行政機關充份評估空間，擬定出合乎現實情勢所需的因應方案。

立委林昶佐會上表示，對香港及澳門目前情勢的評估有必要性，除了保障台灣人權益，跟港澳交流方式變化亦要調整。針對香港情勢變化，全世界正進行類似評估及分析，除了要考慮調整港澳特珠身份和地位外，亦要考慮是否要對侵犯香港人權及民主的人作制裁。

台灣香港協會理事長桑普指出，自12港人被送中、47名民主派議員被控，以及中國人大對修改香港選舉方式的決定，反映香港未來一點也不樂觀，種種事件均全面摧毀任何對一國兩制有殘餘夢想的人。他指出，香港已不是1997年前的香港，故草案是要讓台灣進行「民主防衞」，台灣要區分支持民主自由的香港人和不支持自由民主政府的人，因此政府應每年作出評估報告。

陸委會昨晚表示，對上述倡議表示尊重，又指台灣政府除聲援港人自由民主外，已採取諸多具體行動，包括成立台港服務交流辦公室，務實處理港人人道援助關懷事宜，強調將持續支持港人爭取民主自由。

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