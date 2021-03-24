政府今天向立法會大會提交議案，要求支持皇崗口岸重建計劃，新皇崗口岸將實施一地兩檢。所有建制派發言表達支持意見，沒有半點反對，而出席的5位政府官員中，也說稍後答辯時會回應議員的「關注」，但其實政府即使不回應，所有議員已表態「支持」、「贊成」議案，熱血公民鄭松泰亦指，自己覺得沒有需要，故不會要求「記名表決」。

在「清一色」的立法會，所有發言議員首句若非「支持」便是「贊成」，人人發表支持政府言論，千篇一律。經民聯盧偉國劈頭是「經民聯支持由保安局局長李家超動議有關推展皇崗口岸一地兩檢安排⋯⋯」；民建聯梁志祥發言首句也是：「有關推展皇崗口岸一地兩檢安排嘅後續工作嘅議案，本人表示支持⋯⋯」；建測規園界謝偉銓則稱：「我係發言支持由保安局局長提出嘅有關推展皇崗口岸⋯⋯」；建制派「班長」廖長江亦一樣：「我發言係支持呢個由保安局局長提出嘅議案」；經民聯梁美芬跟緊大隊稱：「我發言係贊成由香港特區政府同埋深圳市政府共同推動皇崗口岸⋯⋯」；旅遊界姚思榮發言時帶點呆滯說：「我今日發言係支持保安局⋯⋯」人人幾乎照稿讀，部份更突然離題說要支持中央「完善」香港選舉制度、反對攬炒派等，當然主席未有指離題。

鄭松泰：沒有需要 不會要求記名表決

未有明言支持或反對的熱血公民鄭松泰發言時指，不會要求議會就此進行「記名表決」：「我覺得唔需要我作個記錄，我就唔會要求記名表決」。鄭主要回顧過去相關爭議，如司法管轄區等，又指今次的「一地兩檢」非上次西九高鐵站的「一地兩檢」，而是「深圳灣模式」。他說，原以為討論時間會很短，但今日卻是花了長時間討論。

保安局局長李家超開首發言時指， 重建後的皇崗口岸大樓，特區政府將設立港方口岸區，並行使全面司法管轄區，深圳市政府將支付口岸的重建費用，特區政府每年將會每年向深圳市政府支付1,000元象徵式租金。

他指，深圳市政府目標於2023年底完成新皇崗口岸的主體工程，再由兩地政府在各自口岸區，進行內部裝修，以及安裝相關設備，兩地政府會適時提請人大常委會批准皇崗口岸實施一地兩檢安排，再由特區政府進行本地立法工作。

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