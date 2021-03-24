要求區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》最快或在下月通過生效，屆時全部區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠特區。屯門區議員李家偉今日在Facebook表明不會宣誓，稱不願意接受宣誓「緊箍咒」，不會以言論自由換取留任，更不想因為擔心被DQ，忘記為抗爭運動貢獻的初衷，並認為要為運動貢獻「不止一種方法」。

去年以「知行合一 世代革新」為口號，報名參選立法會區議會功能組別（一）的屯門區議員李家偉，今日在Facebook表示，每位區議員思考應否宣誓時，都一定有自己的考量，包括當區情況、對政治形勢的判斷等，「我無從置喙，亦會尊重每一位的選擇。因為不論宣誓與否，都是一個極為艱難的選擇。」

他指自己拒絕宣誓，並非想逃避後果，因為不宣誓同樣會被清算，以及面對被捕與流亡等的風險。他認為政府推出宣誓安排，其實是想限制區議員的言論自由，要區議員為免被DQ、飾演「忠誠反對派」，「但從初選、立法會改制已經明確反映，中共不會接受 『忠誠反對派』，中共只會接受大跳忠字舞的『愛國者』在制度內佔一席位。」

「作為制度內的產物 被全面肅清是遲早的事」

他又指，由參選開始已知要承受不可挽回的代價，包括被捕或流亡，但當時仍覺需要為運動盡一分力，「當選之初，制度內似乎仍有空間，除了可以跟進地方議題，亦可以就政治議題而發聲。但事實證明，我當時還是太樂觀，香港自由萎縮得比我們想像中快。」

他續指，上任區議員僅數個月，政府已毫不留情打壓區議會，包括以《區議會條例》限制發言內容、民政專員動輒離開會議、處處在財政上留難同事、參與籌備初選即被扣起整月營運開支等。政府更在《國安法》生效後用力打壓公民社會，全面封殺異見，「民主派區議員在2019年獲得大勝，讓政府心存忌憚，我們作為制度內的產物，被全面肅清是遲早的事。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！