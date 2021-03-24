自稱曾擔任內地陽江市政協的男商人，前年在遊艇派對後將醉酒鐘錶女商人帶回住所強姦，去年罪成判監5年4個月。兩名男子涉嫌就該強姦案游說事主的男友，圖以20萬元勸阻女事主出庭作供。該兩男被控妨礙司法公正罪受審。控方開案陳詞指，女事主的男友是在強姦案中代表政協男商人的律師行「師爺」、亦即本案首被告的契仔，他被多次游說以20萬「搞掂壇嘢」。另外政協男商人的「契哥」亦即本案次被告也曾找事主男友，聲稱「畀少少薄面我，希望單案和解，唔好搞到最後上庭」。

兩名被告依次為報稱公司董事的陳偉強（60歲）以及報稱裝修工人的陳昌國（45歲）。陳偉強被控兩項妨礙司法公正罪，陳昌國則被控一項相同罪名。控罪指，陳偉強及陳昌國分別於去年8月4日及10月21日在香港透過湯姓男子提供20萬給女子X，並叫湯勸阻她，不要在黄興國強姦案審訊中，作出針對被告黄興國的證供。陳偉強另被控於同年9月30日再次透過湯勸阻X作供。

聲稱願出20萬助強姦案被告「搞掂壇嘢」

控方昨讀出開案陳詞指，首被告是家樂律師事務所員工，此律師行本來於黃興國被控強姦案中代表黃，而X則在審訊中指證黃，黃終判入獄5年4個月。湯則是X的前男友，兩人經一名叫Connie的人介紹認識。首被告自言與湯關係良好，是湯的「契爺」，兩人亦有生意來往。

2019年8月4日，湯收到首被告的來電，首被告稱黃興國聘用他的公司，他想幫黃興國「搞掂壇嘢」，願意出20萬元擺平事件。湯拒絕，但當時認為只屬小事，並無報警。

同年9月30日，次被告相約湯出來飲茶，湯預先秘密錄音。當日次被告想游說湯，勸X不要指證黄興國，並稱黃「後生、衰咸濕」，又稱「阿妹唔收錢一件事，你都要識做㗎」，又指「我都有個心出嚟，睇下你兩個會唔會畀少少薄面我，希望單案和解，唔好搞到最後上庭」。

席間次被告又稱「阿妹為咗呢個蛤蚧唔開心，肯定好X憎佢，唔好為以後唔會見嘅人唔開心」。次被告自稱是黃興國的「契哥」，「只要我出聲，冇人再會提起呢件事」。湯多番拒絕，第二被告追問：「你哋商量咗㗎啦？」

警方監控會面 被告改口稱「唔好講呢啲」

同年10月21日，首被告相約湯食晚飯，並指會支付20萬，想再遊說湯。至同年12月3日強姦案審訊前夕，首被告再約湯翌日相見，湯暗中報警。翌日湯出席由警方安排的監控會面。

會面中首被告問湯，X會否出席審訊，湯提到X上庭時見到黃興國，不知會有何反應，首被告稱可以避開他的目光，要X面對現實、要上庭，否則是藐視法庭，「之前drop就話啫」。

湯又提出：「你話過，Hancock想畀20萬搞掂佢。」首被告稱：「又唔係咁，唔好講呢啲，依家唔講得㗎，你唔好當真啦，過咗去就算。」首被告又稱自己中立，不再參與事件，並稱「我已退咗呢件事」。

開案陳詞續指，警誡下首被告承認是家樂律師事務所的法律行政人員，在一些場合中認識湯，並視湯為契仔，湯亦會稱首被告為「契爺」。而次被告亦認識湯，但不知道湯認識黃興國。

雙方承認事實指，該宗高院審訊的強姦案中，由家樂律師事務所代表黃興國；但審訊一日後，首被告被捕，其後審訊日子不再代表黃興國。

控方今日將會傳召案中湯姓男子出庭作供。

【案件編號：DCCC 295/20】

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