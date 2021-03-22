【本報訊】建築地盤已推行每兩周檢測一次的安排，但仍未能及時找出潛伏患者。茶果嶺土木工程拓展署地盤一名女文員本月初檢測呈陰性，但10天後病發，並帶病上班三天，其間曾與家人到元朗開心花園農莊燒烤，又與同事飯敍。女文員確診後，涉事地盤需停工14日，十多名同事及她的家人被列為密切接觸者需入檢疫中心，百多名地盤工人需強制檢測。

衞生防護中心公佈，新增源頭不明患者第11398號52歲女子在土木工程拓展署茶果嶺道海堤及航道維修保養地盤任文員，3月6日檢測呈陰性，17日喉嚨痛，19日最後一天上班，20日在社區檢測中心採樣後確診。

患者3月14日曾與家人到元朗開心花園農莊燒烤，19日到油塘大本型Grove Cafe、21日到過彩雲商場桃園制作粥麵餐廳。傳染期內亦曾與一至兩名同事共膳。中心已通知相關食肆大清洗，患者家人及10多名同事需隔離檢疫。地盤要停工14天，100多名工人要強制檢測。患者居住的黃大仙曉暉花園第3座亦須強制檢測。

另一源頭不明患者第11394號71歲男子是兼職的士司機，的士車牌為LE7673，平日主要在家中吃飯。他3月15日病發，3月3、10及17日曾開工，藍灣半島交更，駕駛早上6時至下午3時的早更。曾搭該的士的乘客如有使用安心出行程式會收到短訊通知，中心建議收到通知的市民應接受檢測。患者居住的小西灣邨瑞樂樓亦須強檢。

迦南幼園爆上呼吸道感染

九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園爆發上呼吸道感染，共六名學生染病，校內300多名學生及30多名教職員需強制檢測。

此外，政府昨在中西區四幢早前被納入強檢的大廈進行執法行動，涉及活倫臺1至4號的活倫閣、福臨閣、嘉倫軒及衛城道9A-9C號活倫大廈，共檢查約130名居民，10人涉違反強檢公告，政府已向該等人士處定額罰款5,000元及發出強檢令。