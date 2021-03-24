男建築工人前年至去年間涉以「拍蟲」為名，在中文大學、馬鞍山及上水等全港各地連環非禮8名陌生女子，包括伸手入她們的衣服內掃背及摸胸，更甚至解開她們的胸圍扣，又偷竊部份受害者的財物。涉案男工被捕後稱「一時控制唔到自己」，而犯案令他有成就感，因有些事主會向他表達感謝。涉案工人今在區域法院承認7項非禮及3項盜竊罪。法官杜大衛將案件押後至下月22日判刑，以待為被告索取心理及背景報告，其間被告須還柙。

被告張偉雄 （30歲）今承認於前年9月24日至去年2月24日期間，分別在香港中文大學、上水符興街遊樂場、港鐵大學站、旺角站及恒安站，非禮7名年齡介乎16至28歲的女事主，當中包括中大生及中學生。被告另偷竊其中3人的銀包及現金等財物，總值逾8,000元。

惟他否認於前年10月9日在中大校園內非禮一名女子，亦否認於去年1月至2月期間偷竊了一張八達通。就此兩項控罪，控方決定不予起訴，留法庭存檔。

傾向非禮事主背部因對方看不見

控方透露，被告在感化期間犯案。辯方同意被告有類似案底，並表示被告願意向事主賠償。法官最終下令押後至下月22日判刑，以待被告索取心理及背景報告，又稱若心理報告顯示他有精神問題，屆時或會再度押後以索取精神科報告。

案情指，被告的犯案手法主要為先輕拍女事主膊頭，然後藉詞她們身上有昆蟲或蟑螂，要求她們脫下外套及手袋，讓他協助拍走。其間被告趁機拉起事主衣領，並將手伸入事主衣服內掃背及摸胸，更有事主感到胸圍扣被解開，才驚覺自己被非禮。被告離開後，當中3名事主發現袋內的銀包不翼而飛。

被告在警誡下承認犯案，稱：「阿Sir，畀次機會吖，我都係一時控制唔到自己，所以摸佢個背、偷佢啲嘢，但係我犯咗太多單。」他自言非禮想法一直出現在腦海中，而犯案令他有成就感，因為有些不知被非禮的事主反而會向他表達謝意，偷竊財物則是出於一時貪心。他又表示，犯案時會先問事主有沒有紙巾，令拍蟲事件更真實。而他傾向非禮事主的背部，因為對方看不見其動作。

【案件編號：DCCC598/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！