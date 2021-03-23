【本報訊】警方前年11月圍堵香港理工大學期間，派遣飛虎隊在校園附近的歷史博物館埋伏觀察，惟開始不久便以隊員行蹤曝光為由終止行動。有博物館職員被指偷拍飛虎隊員執勤，被控阻差辦公，昨日續審。負責行動的總督察供稱，同袍終止勘察後，他深夜才再派員入博物館，導致驅散和拘捕理工大學一帶示威者的行動因而延遲了十多個小時，至翌日凌晨約5時才展開。

官詢問始答看直播「收料」

總督察D昨日隔着屏風作供，稱前年11月17日指派警長C等下屬進入歷史博物館，以尋找合適位置勘察暢運道、漆咸道及科學館道的情況。

D及後從Telegram看到似是負責勘察警員的相片，亦從下屬收到警員A的相片和一些Telegram對話截圖，稱相中地點是博物館。他認為下屬有危險，因此指示他們離開該處。

D在辯方盤問下稱，執勤時不在理工大學附近，但是從不同渠道得悉現場情況。辯方詢問有關渠道是否包括觀看電視台直播，D起初表示這涉及行動細節，一度拒絕透露如何取得情報，及後他在裁判官鄭念慈詢問下，始同意觀看直播片段是渠道之一。

辯方指出，D看見涉案相片後，可在較早時段再派員進入歷史博物館，不用待至凌晨才做，當時亦無人阻止D派員入館，惟D不同意此說。

辯方聞言問：「即係有人阻止你？」D則答：「我冇咁講過。」被告陳志華（44歲）今日續就阻差辦公罪受審。

案件編號：KCCC1122/20