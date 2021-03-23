星港旅遊氣泡隨時重啟，參與計劃條件有增無減，旅遊界估計將要求兩地人民在旅途期間長開當地版本的「安心出行」，另仍須遵守口罩令、限聚令等措施。惟兩地文化不同，在星港人相信氣泡再成形時，「太空人」會大舉返港。但有旅遊達人則估計，按上次未開先爆經驗，首批參與者白白隔離逾月，已經嚇怕。

留學生Katy指新加坡一向是港人熱門工作地點，因同處亞洲，機程短機票平，平均隔一兩個月就會回港。但疫情後各地封關，不少當地「太空人」父母已久未與在港子女見面，旅遊氣泡可讓他們回港團聚而大受歡迎，稱不少人早已計劃參與。《蘋果》亦分別向新加坡有關部門查詢氣泡重啟日期，以及會否向香港提供TraceTogther資料等，至截稿前均不獲回應。

旅遊達人：氣泡無振興旅業之效

不過，旅遊達人周錦基舉其在星任教師的友人為例，指友人去年訂好機票，參與計劃返港，想免隔離下來回兩地而不影響工作。惟至11月22日首航時，氣泡未開先爆，令友人最終被迫兩度隔離才見到家人。周指友人稱若條件再增，又要冒着香港疫情起伏大隨時「爆泡」，根本無信心再參與。周強調設立計劃的原意好，但望政府了解，目標受眾並非旅客，氣泡無振興旅業之效。

學生組織「賢學思政」發言人黃沅琳認為，兩地存文化差異，坦言一地「如果做好民生，人民未必強調民主」。黃解釋，新加坡人相信星政府作為代理人，會盡好處理疫情的責任，而犧牲個人資料作交換條件。但訪港時，黃認為星民「無需要自願交資料畀呢個無同你建立信任嘅政府」。她補充在《國安法》下，在星港人及華商更應小心「手機資料隨時被送中」。

記者 鄧溢禧

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！