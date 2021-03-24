科興疫苗再爆出打針後出事。一名26歲男子今午2時半於將軍澳體育館接種科興疫苗，打針後休息時已感暈眩，離開時更突然暈倒，需由救護車送院。男子醒來後發現自己左邊面癱，左眼無法合上，嘴巴則歪向右邊，而且仍有頭暈及胸口痛等症狀，將考慮申請賠償。

26歲事主林先生向《蘋果》表示，今午2時半到將軍澳體育館接種科興疫苗，約20分鐘後獲安排打針。但打針後於休息區已感到暈眩，約30分鐘後，剛離開體育館便暈倒在地，中心職員見狀立即上前協助。林先生指，自己在迷糊間感到有人將他送院，入院後清醒便發現自己出現面癱情況，左眼無法合上，嘴角明顯歪向右邊，且至今仍感到頭暈及胸口痛。

林先生指自己屬於地盤工人優先群組，當初認為自己年輕，亦無長期病，以為可以安全打針，豈料出事，事後深感自己「自大咗」。他稱現時最擔心面癱症狀會持續，影響日常生活。他指，事件影響對疫苗的信心，自己暫不考慮接種第二劑科興疫苗，交由醫生決定是否適合。

擬向政府索償 指若拒絕受理會影響市民打針信心

政府設立10億元疫苗保障基金，為接種武肺疫苗後出事的人士提供補償，但早前多宗打針後出事個案被列作與疫苗無關。林先生指，自己個案明顯是由疫苗導致，會考慮索償，政府若拒絕受理，將嚴重影響市民打針信心，「咁想人打針，出咗事又唔賠」。他稱，對政府已「冇乜期望」，索取金錢賠償只是其次，最重要是令政府負起責任。

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