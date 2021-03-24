現役警員涉嫌於5年內三度向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社提交虛假資料，藉此騙取約12.5萬元貸款。東九龍重案組探員上月拘捕該名涉案警員，控以三項欺詐罪。案件今天於觀塘裁判法院提堂，辯方申請暫緩答辯及保釋候訊。主任裁判官錢禮下令將被告還柙，直至他交出所有旅遊證件，包括BNO。被告警員隨即被庭警帶進犯人欄步入羈留室。

身材高大健碩的被告黃新阩（39歲），又名黃茂享，控罪書未有如常列出被告職業。據悉被告已遭停職。控罪書指被告於2013年、2015年及2017年三度向警察儲蓄互助社提交虛假資料，藉此騙取一筆約12.5萬元貸款。

辯方庭上申請暫緩答辯，要求案件押後至5月18日，其間等候被告聘請私人律師代表出庭應訊。控方不反對申請，惟要求增加不得離港及交出旅遊證件、包括BNO等多項保釋條件。裁判官批准被告以500元保釋外出，惟需等候他交出所有旅遊證件始能獲釋，其間須還柙看管。

翻查資料顯示，2017年強颱風天鴿襲港期間，兩名隸屬東九龍交通部警員巡邏時，發現龍翔道東行近大磡道有塌樹，兩人落車清理樹枝期間，突有另一棵大樹倒塌，擊中兩名警員頭部，其中一人名字為警員編號3481的黃茂享。事後兩名警員送院治理，獲時任警務處處長盧偉聰及當年仍是行動處處長的鄧炳強到醫院探望。另外，多年前曾轟動一時的富商劉定成拍祼照案中，涉及的35名藝人與警員名單中，亦有黃茂享名字包括在內。

【案件編號：KTCC427/21】

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