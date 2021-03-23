連飲水都覺得個胃頂住或好脹，相信經歷過胃部不適的打工仔都一定試過。腸胃肝臟科醫生表示，長時間留家避疫令不少人在家吃多了零食和消夜，包括高脂肪食物，若習慣食得急、愛一邊吃飯一邊說話，就更容易令人產生胃氣多、胃脹問題。醫生建議，可以調節飲食習慣及飲薄荷茶、薑茶或肉桂茶來紓緩不適，但症狀持續則要盡快求醫。

腸胃肝臟科專科醫生胡可欣表示，在過去一段抗疫日子中，求診病人大部分因為「食多咗、食得差咗」，引致胃部不適而求醫。在求診病人當中，包括部份人因在家工作，會一邊工作，一邊進食；或因習慣晚睡，以致過量進食及吃多了消夜，造成胃部不適。有些病人會自行購買及服用成藥，初時或有效用，但一段時間後病情轉差遂求醫。

胃部不適病人主要有兩類

臨床上，病人主要有兩大類，一為夜收工，又三餐不定時的上班族，例如從事會計、金融行業人士，會集中在收工後、夜深時候才吃很多東西；另一類為輪班工作、吃飯時間很短的人，例如曾有病人為職業司機，每天只有15分鐘吃飯時間，也有清潔工人無固定吃飯時間，需完成工作才能「放飯」，以致每餐都「食得急、食得多」。病人普遍有胃氣多、胃脹或胃痛情況，例如「食少少嘢都感到飽滯」、「個胃頂住頂住」，開會時發出噯氣的聲音更是令人尷尬，當中有不少人甚至因胃部不適致「瞓得差」。

多種原因可引致胃部不適

胡稱，當胃部肌肉不協調，進食後未能正常地放鬆、脹大，食物就會停留了在胃部，難以進入小腸，其間便產生胃氣多、胃脹、「好似唔落格」等問題。引起這種情況的原因有很多，主要包括以下數項：

● 吃得太快太急，以致過量進食，影響消化過程；

● 一邊食飯一邊講嘢，或因傷風感冒、患鼻敏感而用口呼吸，都會吞進較多空氣，增加胃氣產生；

● 高脂肪食物，如肥肉、朱古力、煎炸油膩食物等，因停留胃部時間較長，容易引起胃脹；

● 刺激性食物，如辣椒、胡椒、煙酒等，容易令腸胃敏感；

● 高澱粉食物，如湯丸、糯米飯或糯米雞；

● 亦有部份人的胃部較敏感，容易受外界刺激引致不適，尤其夜瞓、壓力大或食無定時的時候。

胡指，約七至八成的胃氣脹個案，都與飲食及生活習慣有關。一般會建議病人撰寫食物紀錄，例如出現胃部不適，便記下之前曾吃過甚麼、有甚麼飲食方式；在調節後，例如減少吃該種食物，多數人病情都會獲得改善。

症狀持續或有其他原因

臨床上，醫生都會為病人排除其他原因，例如當症狀持續了一段時間，藥物未能有效控制，或病情十分反覆，都有機會作深入檢查，包括照胃鏡、檢驗是否有幽門螺旋菌作怪等，希望找出箇中原因，如胃潰瘍、胃癌，尤其有相關家族病史的人士。在過往，也曾經為30多歲胃痛男子診斷出早期胃癌。

去年曾有20多歲女士因持續數個月出現胃脹、胃痛而求醫，曾試過自行服用成藥無效，病情反反覆覆，有一次更因胃痛問題而要入院打止痛針。病人在接受多個胃部、腹部檢查後都找不到異常。細問病歷下，病人透露因工作及感情問題而感到沉重壓力，包括因疫情問題，將計劃了的婚禮多次押後，加上轉為在家工作，令工作量大增及越積越多，通常一邊工作，一邊吃零食。病人在接受適當藥物治療、配合改變飲食習慣、紓緩情緒壓力後，病情獲得很大改善。

教你十大「護胃」貼士

都市人工時既長，三餐又不定時，少不免會「好傷胃」。要保護胃部，胡醫生提出下列貼士，本身腸胃差、消化功能差、容易腸胃不適的人要留意：

【護胃10式】

1）三餐定時，每餐吃八成飽；

2）避免吃得太快，食飯時間至少有20分鐘；

3）飯後多散步，尤其是一些消化功能較差的人，宜多行少坐；

4）避免太夜吃晚餐，睡前2至3小時不要進食；若覺得肚餓可吃一些梳打餅，切忌臨睡前吃高脂食物，如杯麵；

5）有研究指，凍飲凍食會令胃部變得敏感及不協調，宜盡量減少；

6）減少吃刺激性食物，如辛辣食物、高脂肪食物，以及避免煙酒；

7）可飲薑茶、薄荷茶及肉桂茶，或把洗乾淨的檸檬皮切絲煲水飲，幫助紓緩脹氣；

8）可選擇較低脂肪的零食，如焗米餅、焗薯片或紫菜，惟須留意鈉含量，高血壓、心臟病及腎病患者要少吃高鈉食物；

9）學習控制壓力及紓緩情緒，多做運動紓緩壓力可減少腸胃不良，惟胃酸倒流嚴重人士不要在飯後2小時內做運動；

10）避免穿太緊身的衣服，如緊身褲頭，以免增加胃部壓力，引起胃酸倒流。

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