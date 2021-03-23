【本報訊】網民前年10.27發起「追究警暴」集會，同晚防暴警員在旺角廣華醫院追截破壞醫院閉路電視的人，拘捕患有焦慮、精神分裂與幻聽的青年，搜出尖銳行山杖、萬用刀及鎚仔。青年早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，主任裁判官嚴舜儀昨日判刑時指出，開放式輔導對被告沒有效，破壞醫院任何地方均會招致經濟損失以及影響院內秩序，亦會對病人帶來不可估計的風險，案情有別於破壞一般商店，判青年入獄九個月。

患活躍症 曾獲頒保護令

嚴官昨日透露，被告陳澤勝（20歲）年幼時確診患上對立反抗症、過度活躍症和專注力不足，曾經兩度獲頒保護令。嚴官直言，對於被告的報告內容感到失望，指出被告被捕後吸毒，沒有靜心反省，導致去年證實因為大麻誘發精神紊亂。嚴官透露，報告建議判被告坐監，不建議他接受感化或社會服務令，亦不建議入住更生或勞教中心。

嚴官向被告說「其實冇人欠你㗎」，認為被告「辜負曾經為你操心嘅人」，叮囑他好好處理其精神健康問題，不要再接觸非醫生處方的藥物。

辯方求情指出，被告遭還柙初期沒有機會食藥，數天後才先後服用政府及私家藥物，惟情況未好轉便要會見感化官，狀態因而欠佳，希望法庭再為他索取報告。

辯方又表示，被告向感化官承認前年曾經吸食大麻，案發當天響應網上號召破壞公物，但他沒有破壞醫院內的物件，只是在醫院內換衫，涉案閉路電視也只是被人撥到一邊。

案件編號：KCCC2390/20