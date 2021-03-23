【本報訊】自2019年香港警察武力鎮壓示威後，多個西方國家先後禁止向港警售賣武器。瑞士傳媒近日報道，當地政府去年5月曾阻止國有軍火公司RUAG向香港警隊出售狙擊步槍的點338口徑子彈。香港警方回覆查詢時無正面回應，僅稱有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不會公開，以免影響行動效能。

指彈藥對港人構成風險

本報上月報道，警隊有意改購捷克槍械，惟捷克政府和相關捷克軍火商旋即落閘。瑞士傳媒《周日展望報》（SonntagsBlick）於當地時間周日報道，瑞士國有軍火公司RUAG去年曾計劃向香港警隊供應點338口徑子彈，有關子彈主要用於狙擊步槍。惟瑞士政府多個部門組成的小組去年5月決定叫停有關交易，認為有關彈藥會對香港市民構成太大風險，並會影響香港穩定。

報道引述RUAG回應證實事件，該公司2019年底曾向政府提交出口申請，往香港出口一小批貨物；惟礙於對香港局勢評估，有關申請2020年春季被拒絕。據報道，瑞士2012至2018年期間，已累計向香港出口價值20萬元瑞士法郎（折合約168萬港元）裝備，包括步槍、子彈、夜視鏡等。

警方回覆本報查詢時並無正面回應有關事件，僅稱為確保警務人員有更有效的裝備應付實際行動情況，會持續評估行動成效及審視人員在行動上的需要，適時引進適合裝備以及相關措施，並會考慮一切有助提升行動效能的方案，讓前線人員能夠在日益嚴峻的工作環境下繼續專業地執行職務。

警方稱，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，並會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備符合安全標準。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不會公開，以免影響行動效能。

瑞士雖屬永久中立國，日前亦發佈《中國戰略》報告，批評中國越來越專制、打壓異見者及少數族裔，其外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）更表明對香港民主政治逐漸受限、新疆被打壓感到擔憂。