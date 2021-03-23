文革之前，北京民間活躍着一位鮑姓國學大師，中央美院國畫系著名教授李苦禪讓他的兒子李燕去拜鮑先生為師，帶動美院一批高材生紛紛投到鮑氏門下磕頭稱徒。這位高人對門下高徒們扔下過一句話：「露臉」和「現眼」就差一個字，被高徒們受用終身。這一字之差當然就是「臉」和「眼」，對於「眼」，鮑師還有一句辛辣的解釋，那就是「光着屁股吊在案板上。」

楊潔篪與王毅的阿拉斯加之行，已經被中共黨媒和大外宣吹噓成絕對「露臉」的外交成果，楊潔篪、王毅的不少金句已經被媒體摘出，其中一句「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。19日最先由《人民日報》官方微博發佈成紅、藍底白字的兩張純文字海報，立刻成為淘寶訂製服飾廠商的首選模板，廣東、浙江等地的商家印在T恤、帆布包、手機殼、雨傘、打火機、防水汽車貼紙等物品上，在淘寶平台上架。《環球時報》網站的相關報道，特別配了一個純銅造、深度雕刻金句的打火機截圖，十分扎眼，就連台灣藝人黃安也在評論區自曝「已下單」。《北京日報》報道近期這些「霸氣中國說」產品會掀起一股「愛國訂製」新時尚。試想滿大街中國人都穿上金句版模的時尚衣服，手持金句版模的時尚物品，不能說回到了120年前的庚子年，那也是升級版啊。

最不可思議的是「愛國訂製」，還印在了酒曇子上，這酒到底是讓中國人吃？還是不讓中國人吃？若是推銷給外國人，人家心裏也犯嘀咕，你「不吃這一套」的給我們，人家也不敢喝呀。

中國最高外交官的「露臉」壯舉，不能不激發西方媒體紛紛將此事上了頭條。《紐約時報》透露拜登春節前夕與習近平的兩小時通話中，告訴習近平中國關於美國正在衰落的敍事大錯特錯。2月21日拜登在他上台之後首次參加的G7峯會上，聚焦了對中國的挑戰。

中國元宵節的前一天，2月25日中共竟然讓遠在青海海北藏族自治州祁連縣的縣委書記何斌，在他管理的《祁連新聞網》上刊出他《在縣級領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會專題研討班上的發言》。就是這篇發言披露了「無論是習近平總書記在五中全會上的兩次講話，還是在省部級主要領導幹部研討班上的重要講話，在談到國際形勢時，作出『西強東弱』是存量、是歷史，『東升西降』是增量、是未來的政治判斷」；在談到中美戰略博弈時，作出「當今世界最大的亂源在美國」、「美國是我國發展和安全最大的威脅」等重大判斷。這種應該上中共黨媒頭條的重大新聞，不讓《人民日報》發，不讓《求是》發，卻讓一個縣級黨網發，算是對拜登政府做最後試探。中國的希望是，拜登取消特朗普對中國商品增加的關稅、釋放孟晚舟，對中國政策完全恢復到奧巴馬時期。但是習近平的希望幾乎全部落空。十天之後，習近平在全國政協第十三屆四次會議的醫藥衞生界、教育界委員聯組會議上作出「中國已經可以平視這個世界了」的斷語。

中共兩會剛結束，美國總統拜登和日本、澳洲及印度領導人就首次舉行了被稱為「四方聯盟」的視像峯會，該峯會透露出的信息是將創建架構，以讓四國共同領導疫後復原及對抗中國的疫苗外交，實際也是建立全面聯盟圍堵中國。

「平視世界」之後的印太格局

阿拉斯加中美高層對話，楊潔篪和王毅都不過是習近平手中「平視世界」的兩把「牛刀」。王毅的戰狼表現早已深入人心。但是遊走美國政界近40年，素有「楊娘娘」之稱，善於用吳儂軟語演唱評彈的楊潔篪，去年在夏威夷見了「人民公敵」蓬佩奧也只敢自說自話的，今年在安克雷奇卻像換了一個人，上演一場下屬趙立堅也望塵莫及的發飆。這正好說明，用「東升西降」、「時與勢在我們一邊」完全取代鄧小平「跟着美國走都富起來了」判斷的習近平新時代思想的侵略性和擴張性，必將給印太和全世界帶來不穩定因素。

阿拉斯加對話的同時，北京對兩名加拿大人質進行閉門審判。對話一結束，中國馬上迎來俄羅斯外長，習近平與金正恩互致口信。第三天便赴福建考察，央視和新華社都給出習近平和彭麗媛泛舟武夷山九曲溪的畫面，黨媒用毛澤東「不管風吹浪打，勝似閑庭信步」做聯想。也就在習夫婦同遊的當天美國、歐盟、英國與加拿大以新疆問題為由，對中國官員實施制裁。北京隨即反擊，習近平又破了歷史上第一次對歐洲官員與機構實施制裁的先例。習近平真有能力把世界拉回兩個陣營嗎？靠楊、王那樣在國際舞台上一次次「露臉」能行？今天中央軍委發佈建黨一百周年不安排閱兵，「全軍官兵將在戰鬥崗位上慶祝黨的百年華誕，守護祖國和人民的安寧」。這是要舞動中共另一個強項「槍桿子」嗎？

呂月

中國資深傳媒人