政府動用逾7.74億元公帑，資助固定網絡營辦商擴展光纖網絡至235條偏遠鄉村。商務及經濟發展局表示，預計2022／23年度會完成一半工程，餘下則要2025／26年度才竣工，而位處相當偏遠、人口稀少或沒有完善電力供應的離島，亦不納入計劃。有議員批評進度緩慢，並促擴大光纖網絡覆蓋村落。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日回應立法會議員質詢時指，政府於2018年推出擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，6個中標的固定網絡營辦商現正分階段鋪設及拓展光纖服務，預計2022／23年有一半選定鄉村完成光纖網絡鋪設工程，餘下鄉村則要2025／26年度才竣工，料約11萬村民受惠。

促設專責委員會統籌光纖入屋

議員劉業強指，疫情下市民對科技依賴日益加深，擴展光纖網絡至鄉郊是刻不容緩，批評計劃進度緩慢，村民「望穿秋水」都沒光纖可用。他又指，往往因業權問題，選定固網商只獲資助鋪設光纖連接線路至村口，出現「過門不入情況」，村民需自行與服務供應商磋商在村內鋪設光纖網絡。他認為政府沒有實質措施協助村民，促成立專責委員會擔當統籌和協調角色，讓光纖入屋。

邱騰華回應指，資助計劃是將光纖鋪設到偏遠村落，通常鋪設到政府官地如村口等，由村口到每戶村民，往往涉及不同地段，固網商會跟鄉事委員會商討如何接駁。他指，由於進行配線和安裝工程涉及一些私人土地和物業，必須由相關物業擁有人和固網商達成商業協議才可進行。

議員梁志祥指，部份不太偏遠的村落不包括在今次計劃，如大埔山頂花園、沙埔仔、松仔園及元朗麒麟村，質疑這些居於不被承認的村民被放棄。邱騰華指，計劃集中於235條偏遠鄉村擴展光纖網絡，是經過與鄉議局、鄉事委員會商討，也考慮到公帑運用和實際運作等，如部份極偏遠或沒有完善電力供應，則暫未覆蓋。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！