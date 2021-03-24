去年有小學教師因校本教材內容遭教育局「釘牌」，教育局昨發通告，更新有關學校選用課本和教材的指引，新增內容指教師要為教學的質量專業問責，而學校管理層有責任監察教師選取和編訂教材的內容和質素，又要求課本和教材能「培養正面的價值觀和態度」。

教育局昨發《學校選用優質課本和學與教資源》通告予全港中、小學及幼稚園校長，與去年同期發出的同名通告比較，新通告新增一段百多字的內容，指教師專業在於配合課程施教，選取和調適教材，以達至課程宗旨和目標，「須為教學的質量專業問責」，又指校本管理「既賦權又問責」，學校管理層有責任了解和監察教師選取或編訂教材的內容和質素，並考慮其是否切合學生程度和學習需要。

通告在「評選準則及程序」中亦新增兩項，包括課本和教材的內容要能「培養正面的價值觀和態度」，以及「內容及資料必須正確、完整、客觀和持平」。

《學校行政手冊》已加入相似條文

教育局已一再在不同文件中加入相似的規管教材條文，本學年更新的《學校行政手冊》便在「選用課本和學習／教學材料」部份，新增內容指在編訂校本教材時，「學校管理層有責任確保不同科目的教材均符合中央課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平；教師透過有效的教學策略，讓學生掌握相關的知識和技能，同時培養正面的價值觀和態度。」

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